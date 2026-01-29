Åìµþ¥½¥ïー¥ë¡¢Â´Æþ³Ø¼°¤ËÇº¤à¶µ»Õ¤ÎÉþÁõÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¶µ»Õ¤Î¥Ï¥ìÉþ¡×1/29³«Àß
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥½¥ïー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò
¼ÒÄ¹¡§¾®Àô½ã°ì¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¶µ»Õ¤Î¥Ï¥ìÉþ¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¶µ°÷¸þ¤±Web¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢
½÷À¶µ»Õ¤ÎÂ´Æþ³Ø¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú 9¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÈÂ´Æþ³Ø¼°ÍÑÅÓ¤Î¶µ»Õ¡É¡Û
¸½Ìò¶µ»Õ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ë±þ¤¨¤ëµ»ö¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸ÀÑ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¡Ú¶µ°÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥Êー¡ÛQ&A¡ÖÆþ³Ø¼°¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¶µ»Õ¤ÎÉþÁõ¤È¤Ï¡©¡×
¡¦¡ÚÆþ³Ø¼°¤Î¶µ°÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û486¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ö¿·1Ç¯À¸Ã´Ç¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆþ³Ø¼°¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ»Õ¤Î¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§Æþ³Ø¼° ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¶µ»Õ¤ÎÉþÁõ¤È¤Ï¡©¡Ã¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ(https://kyoiku.sho.jp/4466/)¡¡
¡ÚÆþ³Ø¼°¤Î¶µ°÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÛÃË½÷¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹486¿Í¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ã¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ(https://kyoiku.sho.jp/364262/)
Åö¼Ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Õ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤ÎÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦Áòµ·´ØÏ¢(81¡ó)
¡¦Â´Æþ³Ø¼°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶µ»Õ¡Ê12¡ó¡Ë
¡¦Â´Æþ³Ø¼°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¡Ê5¡ó¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ê£²¡ó¡Ë
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ì¥¹¥³ー¥É¤¬¡ÈÎéÉþ¡É¤È»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ÎÁõ¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Ð¿È¹»¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ä°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤º¡¢¤±¤ì¤ÉÈþ¤·¤¤Áõ¤¤¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¸«¤Æ°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡£¡×
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÍÑÅÓ³ä¹ç
¢£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÍÑÅÓÄ´ºº¡×³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2025Ç¯2·î1Æü～3·î31Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Í¸ú²óÅú¡§Åö¼Ò¤ÇÁÓÉþ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿½÷À1,016Ì¾
¡Ú¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Â´±à¡¿Â´¶È¼°¤äÆþ³Ø¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¶µ»Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ï¥ì¤ÎÆü¡É¤Ë¤´Äó°Æ¤¹¤ë¡¢¿·¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»÷¹ç¤¦¶µ»Õ¤Î¥Ï¥ìÉþ¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡×È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤³Ø¹»¸½¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¶µ»Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
£±.¥³¥é¥à
¡¦¡ØÆþ³Ø¼°¡¦Â´¶È¼°¤ËÃå¤¿¤¤¡ª¥¹¥¿¥¤¥ëÊÌ¶µ»Õ¸þ¤±¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡Ù
¡¦¡Ø¶µ»Õ¤Î¥Ï¥ìÉþ¤Ë»÷¹ç¤¦¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡È¥³¥µー¥¸¥å¡¦¥Ö¥íー¥Á¡É¤ÎÁª¤ÓÊý¡Ù
¡¦¶µ»ÕÎò20Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥»¥ó¥»¥¤¥«¥×¥»¥ëMIKAMO»á¤Ë¤è¤ë
¡ØÂ´¶È¼°ÅöÆü¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ªÌòÎ©¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Áõ¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ù
¢¨½ç¼¡¸ø³«Í½Äê
£².¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³
¡¦Á´¹ñÌó700Å¹¤¢¤ë¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ°ÆÆâ
¡¦¤ª¼êÆþ¤ì¡¿ÊÝ´ÉÊýË¡
£³.MY¡¡EPISODE
¡¦¶µ»Õ¤Î¤ªÇº¤ßÊÌ¡¢¾¦ÉÊÄó°Æ¡õ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎã
¤½¤ÎÂ¾¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ
¡¦¾®³Ø´ÛWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¶µ°éÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«¡£¡Ê2·î¾å½Ü¸ø³«Í½Äê¡Ë
ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡ÖÀèÀ¸¤Ëµá¤á¤ë°õ¾Ý¡×¤«¤é¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¶µ»ÕÉþ¡£(Í½Äê¡Ë
¶µ»Õ¤Î¥Ï¥ìÉþ URL¡§https://soir.jp/event/teacher_ceremony/
¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½ÑURL : https://kyoiku.sho.jp/
¡ÚÅìµþ¥½¥ïー¥ë¤Î¶¯¤ß¡Û
£±.Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÏÂÉþ¤ËÂå¤ï¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢57Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ê¼°¤ò¼é¤êÈþ¤·¤¯¡¢¿´¤òËþ¤¿¤¹¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¿®Íê¤òÃÛ¤¤¿¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áõ¤¤¤Ç¤¹¡£
£².Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¿ÎÌÈÎÅ¹¡¿Ä¾±ÄÅ¹¡¿EC¤Ë¤Æ¾å¼Á¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Êー¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÈÎÇä°÷¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³.´§º§Áòº×¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÃå²ó¤·¤Ç¤¤Æ¡¢¼«ÂðÀöÂõ¤ÇÀ¶·é´¶¤â¥ー¥×¡£
¥Á¥çー¥¯±ø¤ì¤â²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤â¡¢¶µ»Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤È¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¹¹¿·¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£