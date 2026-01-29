テラチャージ、霧島酒造の「サツマイモ発電※」を活用した急速 EV 充電サービスを開始

Terra Charge 株式会社

Terra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹、以下「当社」）は、霧島酒造株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：江夏邦威、以下「霧島酒造」）の本社増設工場北側に位置する、2026年1月27日(火)開業の施設「KIRISHIMA GREENSHIP icoia（キリシマ グリーンシップ イコイア）」において、当社のEV充電器が導入され、霧島酒造の再生可能エネルギー「サツマイモ発電 ※ 」による電力を活用して EV 充電のサービス提供を開始することをお知らせします。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」には、植物園、スターバックスの店舗、霧島酒造直営店舗などが設けられています。施設全体の電力は、焼酎製造過程で発生する焼酎粕や芋くずから生成したバイオガス由来の「サツマイモ発電 ※」100％で運用、環境に配慮した先進的な施設運営が行われます。



当社は、本施設にEV充電インフラを提供することで、再生可能エネルギーで“走る”EV体験を実現し、来訪者が施設で過ごす時間そのものを、脱炭素社会へのアクションにつなげることを目指します。



※焼酎粕や芋くずから生成したバイオガスを電気に変換してつくられる、霧島酒造の再生可能エネルギー

詳細はこちら:https://www.kirishima.co.jp/company/environment/

■設置概要

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」概要

建設場所：霧島酒造 本社増設工場北側（宮崎県都城市下川東 4 丁目 5869 番 8）

オープン日：2026年1月27日(火)

電力：サツマイモ発電（再生可能エネルギー）100％

施設詳細URL：https://www.kirishima-icoia.jp/

設置機器：急速充電器（120kw）

設置台数：2口タイプ1基

■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ

充電器の設置画像

スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。

EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。

＜アプリDLはこちら＞

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

■今後の展開

日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、電気自動車（EV）の普及と充電インフラ整備は全国的に加速しています。

当社は、EV充電インフラを単なる設備としてではなく、「エネルギーの背景が見える充電体験」として社会に実装することを重視しており、本取り組みはその象徴的な事例の一つとなります。

特に、日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、利用者の皆さまにとって最も使いやすい充電環境の構築を進めてまいります。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでまいります。

■Terra Charge 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/