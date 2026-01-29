「Coloria Home」初のオフライン展開スタート！全国のロフトにて2026年2月上旬より順次発売開始

株式会社High Link

株式会社High Linkが展開するライフスタイルブランド「Coloria Home（カラリアホーム）」は、この度初となるオフライン展開を開始いたします。2026年2月上旬より順次、全国のロフト68店舗にて、フレグランスディフューザー全８種を発売いたします。※1

※1取り扱い商品は店舗により異なります。

Coloria Homeがロフトで販売開始！

「Coloria Home」は2025年1月のローンチ以降、膨大な香りデータやレビューをもとにニーズの高い香りを商品化してまいりました。データに基づいて生まれた商品だからこそ、”失敗しない香り選び”がオンラインで手軽にできることから、発売以降多くの方に手に取っていただいております。

一方で、香りは目に見えない体験だからこそ「実際に手に取って確かめてから選びたい」 というお声もいただいておりました。こうしたニーズにお応えすべく、全国のロフトでの店頭販売を開始することを決定しました。

ロフトという、生活雑貨に対して高い感度を持つお客様が集まる場所で、実際に香りを試しながら選んでいただくことで、より多くの方にColoria Homeの世界観を体験していただけると考えております。

今後も香りを日常的に楽しんでいただけるよう、オンライン・オフライン双方の特性を活かし、より良い香り体験を提供いたします。

販売店舗：渋谷ロフト、銀座ロフト、池袋ロフト、吉祥寺ロフト、横浜ロフト、仙台ロフト、京都ロフト、梅田ロフト、天神ロフト含む68店舗※2

※2 店舗によって発売開始時期が異なります。

商品情報

▪️フレグランスディフューザー ホワイトティー

人気No.1のティーベースの香りです。柔らかい印象で、優しく暖かみのある香りがふんわりと広がります。空港のラウンジや高級賃貸マンションにも導入されており、ゆったりとした時間の流れを楽しみたい時におすすめです。

▪️フレグランスディフューザー サボン

人気No.2の清潔感ある石鹸の香りです。洗濯したリネンの香りを思わせる爽やかさが、男女問わず人気の理由です。シャープなシトラス、清楚なミュゲの香りが空間に心地よいフレッシュ感をもたらします。

▪️フレグランスディフューザー カシスリーフ

フルーティーでグリーンな洗練された香りです。1日の始まりを鮮やかに彩る香りで、香り好きなお客様から高評価をいただいております。タワーマンションのモデルルームや高級ホテル、空港ラウンジにも選定いただいております。

▪️フレグランスディフューザー ウッディ

心に余白をもたらしてくれるようなウッディノート。包容力のあるヒノキの香りが日常を上品に整えてくれます。天然香料をふんだんに盛り込んでおり、賦香率も高いことから、香料会社様からも絶賛の声をいただいております。今後、高級賃貸マンションにも導入予定です。

※3 売れ筋の商品情報を掲載しております。取り扱い商品は店舗により異なります。

Coloria Home（カラリアホーム）とは

「Coloria Home（カラリアホーム）」は、ユーザー数85万人※4を超える香りの総合プラットフォーム「カラリア」が手掛ける、香りに特化したライフスタイルブランドです。「香りで世界を彩る」をミッションに掲げ、日常を豊かにするフレグランス製品を展開しています。ユーザーの感性やデータに基づいた香り開発を行い、フレグランスディフューザーをはじめとした生活空間に彩りと癒しをもたらすプロダクトをお届けします。

公式HP：https://home.coloria.jp/

※4 2025年12月時点の総会員数

「カラリア」とは

カラリアは、香りアイテムのサブスクリプションサービス「カラリア 香りの定期便」、香りに関する情報を紹介する専門メディア「カラリアマガジン」、ライフスタイルブランド「Coloria Home（カラリアホーム）」、フレグランスブランド様向けの「coloria for business」からなる、香りの総合プラットフォームです。

「カラリア 香りの定期便」では約1,000種類の香りアイテム（人気ブランド香水やルームフレグランス、バスグッズなど）の中から毎月好きな商品を選ぶことができ、香水は1ヶ月使い切りサイズのアトマイザーでお届けしています。香り選びに悩んだ際は香水診断や充実したサイト検索など、自分に合った香りに出会えるサポートをご用意しています。

香りの専門メディア「カラリアマガジン」は月間約170万PVとなっており、香りに関する有益情報を日々お届けしております。

サービス開始から6年が経過した現在、総会員数は直近2年で約2.5倍※5伸長し、2025年10月時点で85万人超えと多くの方に支持をいただいております。

※5 2022年3月末から2024年3月末

会社概要

会社名 ：株式会社 High Link

代表者 ：南木将宏

本社所在地 ：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル 4F

設立年月日 ：2017年6月

コーポレートサイト：https://high-link.co.jp/(https://high-link.co.jp/)

カラリアサイト ：https://coloria.jp/(https://coloria.jp/)