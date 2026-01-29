フォロワー数は10万人超え！麻辣グランプリ2025グランプリを受賞！指原&坂上のつぶれない店で放送された行列の絶えない麻婆豆腐店「株式会社マーボードウフ」ジャパンキャンピングカーショー2026に出店

株式会社ルレイオ

食にまつわる「物語」を届けるフードメゾン「tale.」（運営：株式会社ルレイオ 代表 中矢美陽）は、2026年1月30日（金）～2月2日（月）に幕張メッセで開催されるジャパンキャンピングカーショー2026に「くるま旅に新しいごちそうを」をコンセプトにしたグルメゾーンを監修します。そのゾーンの一角に登場するのが株式会社マーボードウフ。このお店は、フォロワー数10万人を超える5歳氏がつくるマーボードウフブランドです。2025年には麻辣グランプリ2025グランプリを受賞し、2026年1月25日には指原&坂上のつぶれない店でも放送されて、行列の絶えない人気店になっています。現在は並ぶ人数が多すぎて「なかなか食べられないマーボードウフ」なのですが、⽺肉のマーボードウフ丼（税込 1,300円）が、ジャパンキャンピングカーショー2026でも食べられるようになりました。

株式会社マーボードウフのHP：https://mabotofu.jp/

株式会社マーボードウフのX：https://x.com/meer_kato

株式会社マーボードウフのInstagram：https://www.instagram.com/gosai531/

株式会社マーボードウフの「羊肉のマーボードウフ丼」が登場

フォロワー数は10万人！麻辣グランプリ2025グランプリを受賞！通販は秒速完売＆イベントは大行列！新感覚、山椒香るラム肉マーボードウフ

⽺肉のマーボードウフ丼（税込 1,300円）

⻩金比配合の山椒、こだわりの⽺肉、魔法のスパイスなど、日本のあちこちで出会った運命の素材を散りばめました。⻩金比配合の山椒は「食べるサウナ」と呼んでもいいくらい、ととのう味。丸一日、手間暇かけたこだわりの製法で焙煎された香り高い特製山椒。ただピリつくだけじゃない、おいしい緊張感があります。日本一こだわった⽺肉は大きくてゴロゴロ、麻婆ミートと呼んでもいいくらいの存在感。日本一⽺肉にこだわる"⽺SUNRISE"さんから仕入れています。「⽺肉はちょっと…」という人にこそ、食べてほしいです。豆腐だってスペシャルです。多くのマーボードウフは木綿豆腐が主流ですが、絹豆腐を投入。名づけて「シルク豆腐」。「トルゥン」という柔らかさで、お口の中がしあわせに。忘れられないマーボードウフの主演です。

指原&坂上のつぶれない店での放送以降は連日の大行列。ジャパンキャンピングカーショー2026に出店するからこそ、食べるチャンスです

元々行列ができる人気店でしたが、2026年1月25日には指原&坂上のつぶれない店で放送をされたことをきっかけに連日の大行列が発生しています。今では開店1時間で完売してしまうほどの反響を得ているため、なかなか食べるチャンスがありません。だからこそ、ジャパンキャンピングカーショー2026のmaison tale.のブースに出店する今が食べるチャンスです。

グルメゾーンのコンセプトは「くるま旅にあたらしいごちそうを」

クラフツマンシップにあふれたフードメニューが限定出店します。

坂上&指原のつぶれない店の予告映像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pytqqQOx-as ]

物語形式のグルメゾーンを監修するmaison tale.によるジャパンキャンピングカーショー限定のPOP UP。選りすぐりの店舗、クリエイターが「くるま旅にあたらしいごちそうを」をテーマにして、あなたのRV Lifeに向けた新しい食の楽しみを提案します。

■前回のリリース（出店店舗一覧）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000176077.html

■ジャパンキャンピングカーショー2026について

https://jrva-event.com/event/jccs2026/

イベントの概要

■イベント名

ジャパンキャンピングカーショー2026

■概要

■出店スケジュール

2026年1月30日（金）-2026年2月2日（月）

■出店場所

幕張メッセ

■出店ブース名

飲食エリア（ホール６）

休憩エリア（ホール５）

■プロフィール

maison tale.

食にまつわる「物語」を届ける フードメゾン。私たちが語るのは手間を惜しまず、非効率を愛し、偏愛を貫くクラフツマンシップの物語。トップシェフやインフルエンサー、まだ注目されていない隠れた名店とコラボレーションすることで、食と物語を融合。物語を感じながら食を楽しむ体験を日本のIPとして世界に発信します。

maison tale.のInstagram：https://www.instagram.com/maison_tale

