横山だいすけがよみきかせに登場！「カワイ肝油ドロップ presents よ・み・き・か・せ」

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中の生ワイド番組、『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月～木13:00～14:55放送）内の人気コーナー「カワイ肝油ドロップ presents よ・み・き・か・せ」（14:30頃）、2月2日(月)～5日（木）の放送に、横山だいすけが登場いたします。どうぞお楽しみに！

人気コーナー「カワイ肝油ドロップ presents よ・み・き・か・せ」。今回、2月2日からは、横山だいすけが登場。横山だいすけが今回読み聞かせるのは、「あいたくなっちまったよ」、「ねこのジョン」、「やきいもやゴンラ」の3冊。読み聞かせについて横山だいすけは、「今回読んだ3冊、どの本も魅力的で優しい気持ちになれました。僕は本当に絵本が大好きですが、自分が親に読みきかせてもらったこと、自分が親として子どもに読みきかせたこと、それ以外でも、いろんな絵本に、物語に出会えることは素晴らしいことだと思うので、この読みきかせを通じて楽しんで頂けたらと思います」と述べました。放送を、どうぞご期待ください。

【「カワイ肝油ドロップ presents よ・み・き・か・せ」放送スケジュール】 ※放送は14:30頃

2月2日（月）→ 「あいたくなっちまったよ」

2月3日（火）→ 「ねこのジョン」【前】

2月4日（水）→ 「ねこのジョン」【後】

2月5日（木）→ 「やきいもやゴンラ」

『あいたくなっちまったよ』（作：きむら ゆういち 、 絵：竹内 通雅 ／ ポプラ社）

おいしそうな子ねずみを見つけたお父さんやまねこ。子ねずみを食べようとしたとき、現れたのは…？ 大迫力の「お父さん絵本」！

『ねこのジョン』（作：なかえよしを 、 絵：上野紀子 ／ 金の星社）

すてられた子犬のジョンは猫のお母さんにひろわれて猫の兄弟と育てられます。日が経つにつれて、ほかの兄弟と少しばかり顔や声が違うのを気にしたジョンは家出をします。なかよしの子猫のリズは励ましてくれますが納得できません。そしてアヒルに出会い考えが変わります。

『やきいもやゴンラ』（作：ながい いくこ 、 絵：くすはら 順子 ／ ポプラ社）

ゴリラのゴンラのやきいもやはいつも行列ができています。「心までとろけるおいしさ」と評判。でも、お店はなかなか開かなくて…