ティソ PRC 100 ソーラーから新色を発表

スウォッチグループジャパン株式会社

1853年にスイスで創業したスイス時計ブランド TISSOT［ティソ］は、独自のソーラーテクノロジーを搭載した「PRC 100 ソーラー」コレクションより、新モデルを発表しました。光のリズムと技術革新を融合させたこのタイムピースは、腕時計のストーリーに新たな1ページを刻みます。

精密（Precise）、堅牢（Robust）、そしてクラシック（Classic）。PRC 100 ソーラーは、幾何学的な要素と移ろいゆく自然の性質をあわせ持つタイムピースです。12角形のベゼルと、放射線状に広がるサンレイダイアルが、デザインとムーブメントの対話を生み出し、独自のソーラーテクノロジーが光を永続的なエネルギーへと変換します。

2000年代初頭に誕生したPRC 100コレクションは、光という自然のサイクルを取り込み、信頼性の高いパフォーマンスを発揮する独自の発電技術「ライトマスター ソーラー テクノロジー」を搭載し、2025年、PRC 100 ソーラーとして新たな力強さとともに登場しました。

そして今回、新たに個性際立つ3つのモデルが加わり、コレクションはさらに充実します。

34mmケース径のイエローゴールドPVDとのコンビネーションモデル「T151.822.22.031.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1518222203100.html)」は、シルバー文字盤に調和するイエローゴールドのインデックスを備え、洗練された外観が特徴です。同様の仕上げを施した39mmケース径の「T151.422.22.031.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1514222203100.html)」とのペアは、異なるサイズが生み出す美しい調和を際立たせています。

また、アイスブルーの文字盤を採用した39mmケース径の「T151.422.11.351.00(https://www.tissotwatches.com/ja-jp/T1514221135100.html)」は、2025年に発表された34mmケース径モデルの輝きを、より大きなフォーマットで表現した一本です。

褪せることのない光

日が沈み、夜を迎えても、PRC 100 ソーラーはその輝きを失うことなく時を刻み続けます。スーパールミノヴァ(R)コーティングを施した針とインデックスが、日没後も高い視認性を確保し、あらゆる瞬間において力強く時を示します。

この腕時計は、自然光はもちろん、人工光からもエネルギーを得るソーラームーブメントを搭載。日中の明るい光の下でも、夕方の穏やかな光の中でも、効率的に光をエネルギーへと変換し、安定した駆動を実現します。サファイアクリスタルの直下に配置されたソーラーパネルが、わずかな光さえも捉えてエネルギーに変換し、充電式アキュムレーターに蓄電することで、日光が限られる環境下でも優れた持続性を発揮します。

高精度なクォーツムーブメントは、消費電力を最適化することで、光のない状態が長時間続いても十分なパワーを保持。完全な暗闇の中でも最長14か月という驚異的な自律性を誇ります。決して立ち止まることなく、自信をもって前進し続ける人々のためのタイムピースです。さらに、3年保証が、その永続的な精度と信頼性を確かなものとしています。

イノベーションを表現する

多彩なカラーバリエーションや異なるサイズ展開、そして自然光と先進技術を融合させた設計により、PRC 100 ソーラーコレクションは、ティソの革新性を表現しています。

PRC 100 ソーラーは、日々の挑戦に向き合う強さ、目標に向かって積み重ねる規律、そして着実な前進を支える確かな信頼性を備えたタイムピースです。光を取り込み、エネルギーへと変換し、正確な時間として刻み続けるその仕組みは、毎日を止まることなく歩み続ける人のライフスタイルに寄り添います。

ティソ PRC 100 ソーラー［TISSOT PRC 100 Solar］

T151.422.11.351.00 ティソ PRC 100 ソーラー 34mm \74,800（税込価格）

T151.422.22.031.00 ティソ PRC 100 ソーラー 39ｍｍ \82,500（税込価格）

T151.822.22.031.00 ティソ PRC 100 ソーラー 34mm \82,500（税込価格）

基本仕様

ケース

- ケース径：34mm／39mm

- 12角形ベゼル

- ソーラーセルを直下に配したサファイアクリスタル

ムーブメント

- スイス製クォーツムーブメント（ライトマスター ソーラー テクノロジー）

- EOE（End of Energy）インジケーター

ダイアル

- スーパールミノヴァ(R)加工が施された針とインデックス

ブレスレット

- インターチェンジャブルブレスレット

- ステンレススチール製ブレスレット

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。