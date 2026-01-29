TBCボディシェイプコース発想の家庭用EMS美容器「腹直筋・腹斜筋・広背筋」へ同時アプローチ！

TBCグループ株式会社

TBCグループ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：長田 佳敏）は、メリハリのある美しいボディラインへ導く家庭用EMS美容器『スレンダーパッド 3 PRO』を新発売いたします。

『スレンダーパッド 3 PRO』は、TBCボディシェイプコース発想のオリジナルプログラムを搭載した家庭用EMS美容器です。サロンのエステティシャンの手技をイメージした「エステモード」と、効率的な筋肉運動をサポートする「トレーニングモード」の2つのモードで、ご自宅にいながら気になるお腹周りをケアします。緻密に計算された10個の電極配置により、「腹直筋」「腹斜筋」に加え、後ろ姿の美しさを左右する「広背筋」まで、3つの筋肉に刺激を与えアプローチします。

また、新たに搭載された「腹部ヒーター機能」により、お腹をじんわり温めながらのトリートメントが可能。ジェルパッド不要のため、手軽に使用できます。

スレンダーパッド 3 PRO

38,500 円（税込）

製品特長

Point 1 選べる2 つのモード

Point 2 緻密に計算された電極配置で3 つの筋肉へアプローチ

Point 3 腹部ヒーター機能搭載

Point 4 ジェルパッド不要

Point 1 選べる2つのモード（1日30分まで）

Point 2 緻密に計算された電極配置で3つの筋肉へアプローチ

10個の電極パッド配置により、効率よく「腹直筋」「腹斜筋」「広背筋」に刺激を与え、メリハリのあるボディラインを目指します。

Point 3 腹部ヒーター機能搭載

お腹をじんわり温めながら

EMSによるトリートメントが可能。

筋肉運動をサポートします。

Point 4 ジェルパッド不要

消耗品のジェルパッドは不要です。

電極パッドを水で濡らすだけで使用できます。

＊写真・イラストはイメージです。

製品仕様

≪セット内容≫

〈専用コントローラー〉

コントローラー×1、スプレーボトル×1、収納袋×1、

充電ケーブル×1、取扱説明書（保証書付）×1

※AC アダプターは付属していません。

〈専用ベルト〉

ベルト×1、注意書き×1

※専用ベルトは単品で購入可能です。

≪製品サイズ≫

専用コントローラー：約W7.2×D2.1×H7.8(cm)

専用ベルト（S）：約W66.5×D3×H20.7(cm) ／ 適用ウエスト：60 ～ 72cm

専用ベルト（M）：約W73.5×D3×H20.5(cm) ／ 適用ウエスト：70 ～ 86cm

専用ベルト（L）：約W81×D3×H21(cm) ／ 適用ウエスト：84 ～ 102cm

専用ベルト（LL）：約W91.5×D3×H20.5(cm) ／ 適用ウエスト：100 ～ 120cm

※ベルトのサイズは、体にフィットするように少し小さめをお選びください。

ただし、ウエストと下腹部（骨盤付近）の差が15cm 以上ある場合、大きめのウエストサイズをお選びください。