TBCボディシェイプコース発想の家庭用EMS美容器「腹直筋・腹斜筋・広背筋」へ同時アプローチ！
TBCグループ株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役：長田 佳敏）は、メリハリのある美しいボディラインへ導く家庭用EMS美容器『スレンダーパッド 3 PRO』を新発売いたします。
『スレンダーパッド 3 PRO』は、TBCボディシェイプコース発想のオリジナルプログラムを搭載した家庭用EMS美容器です。サロンのエステティシャンの手技をイメージした「エステモード」と、効率的な筋肉運動をサポートする「トレーニングモード」の2つのモードで、ご自宅にいながら気になるお腹周りをケアします。緻密に計算された10個の電極配置により、「腹直筋」「腹斜筋」に加え、後ろ姿の美しさを左右する「広背筋」まで、3つの筋肉に刺激を与えアプローチします。
また、新たに搭載された「腹部ヒーター機能」により、お腹をじんわり温めながらのトリートメントが可能。ジェルパッド不要のため、手軽に使用できます。
スレンダーパッド 3 PRO
38,500 円（税込）
製品特長
Point 1 選べる2 つのモード
Point 2 緻密に計算された電極配置で3 つの筋肉へアプローチ
Point 3 腹部ヒーター機能搭載
Point 4 ジェルパッド不要
Point 1 選べる2つのモード（1日30分まで）
Point 2 緻密に計算された電極配置で3つの筋肉へアプローチ
10個の電極パッド配置により、効率よく「腹直筋」「腹斜筋」「広背筋」に刺激を与え、メリハリのあるボディラインを目指します。
Point 3 腹部ヒーター機能搭載
お腹をじんわり温めながら
EMSによるトリートメントが可能。
筋肉運動をサポートします。
Point 4 ジェルパッド不要
消耗品のジェルパッドは不要です。
電極パッドを水で濡らすだけで使用できます。
＊写真・イラストはイメージです。
製品仕様≪セット内容≫
〈専用コントローラー〉
コントローラー×1、スプレーボトル×1、収納袋×1、
充電ケーブル×1、取扱説明書（保証書付）×1
※AC アダプターは付属していません。
〈専用ベルト〉
ベルト×1、注意書き×1
※専用ベルトは単品で購入可能です。
≪製品サイズ≫
専用コントローラー：約W7.2×D2.1×H7.8(cm)
専用ベルト（S）：約W66.5×D3×H20.7(cm) ／ 適用ウエスト：60 ～ 72cm
専用ベルト（M）：約W73.5×D3×H20.5(cm) ／ 適用ウエスト：70 ～ 86cm
専用ベルト（L）：約W81×D3×H21(cm) ／ 適用ウエスト：84 ～ 102cm
専用ベルト（LL）：約W91.5×D3×H20.5(cm) ／ 適用ウエスト：100 ～ 120cm
※ベルトのサイズは、体にフィットするように少し小さめをお選びください。
ただし、ウエストと下腹部（骨盤付近）の差が15cm 以上ある場合、大きめのウエストサイズをお選びください。