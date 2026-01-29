不安やストレスとの付き合い方を学ぶ～ACT講座にスタートライン研究所所長 小倉が登壇～

株式会社スタートライン

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社：東京都三鷹市、代表取締役社長：西村賢治) の社内研究機関であるCBSヒューマンサポート研究所 所長・小倉玄（おぐら げん）が、Mindfulness＆Yoga Networkが開催する「マインドフルネスのがっこう」第二回講座において、第三世代の認知行動療法であるACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）入門講座の講師として登壇いたします。本講座は、心理学の専門知識がない方でも参加しやすい構成で、ACTを初めて体験・学習したい方に向けた内容となっています。

この講座は、ACTの基本的な考え方を体験的に理解し、参加者自身が「大切な方向へ進むための行動」を見つめ直す機会となる90分のワークショップです。ACTの中核モデルの一つである「ACTマトリクス」を用い、思考・感情・身体感覚・行動のつながりを整理しながら、自分の内側に起きているプロセスを可視化していきます。

開催概要

講座名：ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）入門講座

～「ACTって何？」から始める体験ワークショップ～

日時 ：2026年2月7日（土） 19:30～21:00

形式 ：オンライン（Zoom）

参加費：2,000円

主催 ：Mindfulness＆Yoga Network

講座内容

申込み :https://mindfulness-yoga.jp/class/66_index_detail.php

ACTは、不安やストレス、思考を「消す」「コントロールする」ことを目的とせず、それらとの関係を変えることで、自分が大切にしたい方向に行動していく“心理的柔軟性”を育むアプローチです。

本講座では理論を最小限にとどめ、

・ACTマトリクスを使った体験ワーク

・自分の内面プロセスを可視化するエクササイズ

・価値（Value）に基づく行動を見つける時間

など、参加者が体験的にACTを理解できる内容で構成されています。

こんな方におすすめです

・ACTを体験・学習してみたい方

・マインドフルネス実践者

・心理・医療・支援職の専門家

・不安・ストレスで悩んでいる方

※どなたでもご参加いただけます

講師プロフィール

株式会社スタートライン 小倉 玄（おぐら げん）

公認心理師／博士（医学）

CBSヒューマンサポート研究所 所長

企業向け障害者雇用支援サービスを展開するスタートラインにて、当事者・企業双方への実践支援を担当した後、現職。応用行動分析学（ABA）およびACTを用いた支援を専門とし、定着支援のためのACTカウンセリングを多数実施。企業のメンタルヘルス施策や健康経営文脈での社員研修を幅広く担当している。

株式会社スタートライン

ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。