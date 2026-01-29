リアルな愛車の子育て仕様へのカスタマイズ大募集！「子育て世代の“最強王車決定戦”フォトコンテスト2026」を１月29日(木)より開催

株式会社ホンダアクセス

株式会社ホンダアクセスは、2026年1月29日（木）より、「子育て世代の“最強王車決定戦” フォトコンテスト2026」を初開催します。本コンテストは、子育てのためにクルマに施した創意工夫やカスタマイズポイントを写真や動画でInstagramに投稿していただき、“最強の子育て車”を決定するフォトコンテストです。

フォトコンテスト キービジュアル

Honda車専用の純正アクセサリーを開発・販売する株式会社ホンダアクセスは、「ホンダアクセス子育て応援隊」として、未就学児を育てるパパ・ママに役立つ育児情報やお出かけ情報、便利なカーアクセサリー情報を、主にInstagramを通じて発信しています。

本コンテストでは、子どもとのドライブやお出かけをより快適にするために、愛車に施したカスタマイズポイントの写真や動画を募集します。応募作品は厳正な審査の上、最も工夫されたカスタマイズを投稿された方へ10万円分のJTB旅行券を進呈します。さらに、「子連れドライブ快適便利部門」「こだわりの収納部門」「子どもが喜ぶアイデア部門」の3部門を設け、それぞれ部門賞として各1名様に5万円分のJTB旅行券を進呈します。また、グランプリ、各部門賞とは別に子育てに役立つカスタマイズをされている投稿の中から入賞作品を選出し、5名様に1万円分のAmazonギフトカードを進呈します。

本コンテストへの参加にあたり、クルマのメーカー、車種、年式は問いません。カスタマイズ内容は市販品の装着、自作のカスタイマイズでも応募可能です。参加方法はInstagramで「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントをフォローの上、ハッシュタグ「＃子育てカスタム最強王車決定戦2026」を付け、フィードまたはリール動画に、ホンダアクセス子育て応援隊「＠kosodate_hondaaceess」をタグ付け投稿してください。投稿の際には、ぜひともカスタマイズのポイントや工夫した点をご記載ください。投稿回数に制限はありませんが、受賞は１アカウントにつき１回となります。

子育てカスタム 最強王車決定戦 フォトコンテスト2026 概要

■ 実施期間

2026年1月29日（木）11:00 ～ 2026年3月2日（月）23:59

■ 参加方法

・ Instagram「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントをフォロー

・ ホンダアクセス子育て応援隊 ＠kosodate_hondaaceess をタグ付け

・ ハッシュタグ「＃子育てカスタム最強王車決定戦2026」を付けて投稿

応募方法

■ 審査対象となる投稿内容

・子育てのために行った車内／車外の工夫やカスタマイズ写真・動画

・カスタマイズしたアイテムの活用方法

・子育てシーンにおけるクルマの活用例

■投稿例子連れドライブ快適便利部門 投稿例こだわりの収納部門 投稿例子どもが喜ぶアイデア部門 投稿例■ 対象車種

メーカー・車種・年式不問

※画像は応募時点から過去3年以内に撮影されたものに限ります。

■ 賞品

・子育てカスタム最強王車 グランプリ（1名）：10万円分のJTB旅行券

・子育てカスタム最強王車 部門賞（各1名）：５万円分のJTB旅行券

‐ 子連れドライブ快適便利部門

‐ こだわりの収納部門

‐ 子どもが喜ぶアイデア部門

・子育てカスタム最強王車 入賞（5名）：1万円分のAmazonギフトカード

■ 当選発表

当選者へInstagram「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントからダイレクトメッセージ（DM）でご連絡します。

※公式アカウントを装った偽アカウントにご注意ください。

■ 注意事項

・非公開アカウントでの投稿は審査対象外です。

・応募作品は、今後Instagram「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウント等で紹介させていただく場合があります。

■ 詳細情報

詳細はInstagram「ホンダアクセス子育て応援隊」公式アカウントをご覧ください。

https://www.instagram.com/kosodate_hondaaccess/

Instagramホンダアクセス子育て応援隊アカウント