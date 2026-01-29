バーガーキング(R)の大人気シリーズ“ビッグマウス”から直火焼き100％ビーフに濃厚なホワイトチーズソースとゴーダチーズを合わせた「ビッグマウスホワイト」新発売！「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種登場

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2026年1月30日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品を期間限定で新発売いたします。

バーガーキング(R) の直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用した、冬の新作バーガー『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』の2商品が新登場いたします。

『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』は直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚と、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた、冬に食べたい本格大型バーガーです。

『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』は、直火焼きの100％ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」で仕上げた、ビーフとチキンを贅沢に楽しめる本格大型バーガーです。

“ビッグマウス”シリーズファンの皆様も、チーズバーガー好きの皆様も、濃厚な「ホワイトチーズソース」とゴーダチーズを合わせた『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を大きく口を開けてお楽しみください。

商品概要

商品名：ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー

発売日：2026年1月30日（金）～

価 格：単品1,290円、セット1,590円

商品名：チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー

発売日：2026年1月30日（金）～

価 格：単品1,140円、セット1,440円

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を発売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

