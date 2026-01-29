iYell株式会社

iYell株式会社（以下「iYell」）の子会社であるiYellBank株式会社（以下「iYellBank」）と、SBI新生銀行グループの株式会社アプラス（以下 「アプラス」）は、新たなつなぎ融資「いえーる つなぎローン (001)」を共同開発し、提供を開始いたしました。

本商品は、iYellグループが提供する住宅ローン業務サポートサービス「いえーる ダンドリ」※をご利用いただいている不動産事業者・住宅事業者様と、そのお客さまに特化した専用商品です。

※いえーる ダンドリ：https://iyelldandori.page.link/pr

1. 共同開発の背景と目的

iYellBankは、住宅金融領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、住宅ローン関連サービスにフィンテックを活用することで、お客さまの利便性向上に貢献してまいりました。また、アプラスはSBI新生銀行グループの一員として、長年にわたり培ってきた金融サービスの実績とノウハウを有しております。

住宅建築を進めるにあたり、多くのお客さまにとって必要となる「つなぎ融資」は、手続きの煩雑さや融資実行までの時間など、依然として改善の余地がありました。

このような背景のもと、iYellBankの持つ革新的なテクノロジーと、アプラスの持つ確かな実績と信用力を融合させることで、利便性が高く、安心感のあるつなぎ融資を、より多くのお客さまに提供することを目指し、「いえーる つなぎローン (001)」を共同開発いたしました。

2. 「いえーる つなぎローン (001)」の主な特長

本商品は、iYellグループのお取引先の不動産事業者・住宅事業者様とそのお客さまのみを対象に設計された商品となっております。

●お手続きは非対面で完結

ローンのお申込みからご契約までのお手続きが非対面で完結します。ネット環境さえあれば、お手持ちのデバイスから手続きが完了するため、店舗へのご来店は不要で、全国各地でご対応が可能です。

●ご融資まで最短4営業日で実行

最短4営業日で、ご契約からつなぎ融資の実行が可能となり、住宅建築における資金ニーズに迅速に対応します（※書類に不備がない場合）。

●期間限定の特別金利キャンペーンを実施

新商品リリースを記念して、お客さまに対して、期間限定（2026年4月15日までのお申込み分まで）の特別金利キャンペーンを実施しています。建築中の金利負担を抑え、資金計画に余裕ができます。

3.今後の展望

iYellBankとアプラスは、今後も両社の強みを活かし、お客さまの理想の家づくりを金融面からサポートし、利便性の高いサービスを提供することで、住宅市場の活性化に貢献してまいります。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

事業内容：住宅ローンプラットフォームの提供

払込資本金：82.7億円（2025年10月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/

会社名：iYellBank株式会社

代表者：代表取締役社長 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2018年6月5日

事業内容：融資事業及び融資媒介事業

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/iYellBank-outline

会社名：株式会社アプラス

代表者：代表取締役社長 嶋田 貴之

東京本部所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 日本橋室町野村ビル

設立日：2009年4月24日 (創業1956年10月6日)

事業内容：ショッピングクレジット事業、カード事業、ペイメント事業など

コーポレートサイト：https://www.aplus.co.jp/