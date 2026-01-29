ポーラが展開する『美肌※1温泉認証』が60件以上の施設に導入 認証マークと認証書を2026年2月1日より刷新し、さらなる拡大で地域の活性化へ

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）が2023年より展開する「美肌温泉認証」は、温泉の肌への作用を科学的に分析し、美肌作用が確認された温泉を認証する取り組みとして、温泉施設や宿に広くご支持をいただき、現在までに全国60以上の施設に導入されています。

この度、認証マークおよび認証書を刷新し、「美肌温泉」という価値のさらなる認知拡大を図るとともに、お客さまに新しい温泉の楽しみ方を提案し、施設を取り巻く地域の活性化につなげてまいります。

ポーラ美肌温泉認証

ポーラは、自分と肌をいたわるような新たな温泉体験の提供を目指し、日本各地の温泉の魅力を、長年にわたり研究を続けてきた肌サイエンスの力で明らかにする「温泉プロデュース」に取り組んでいます。

対象の温泉の実際に浸かる浴槽のお湯の肌への作用について、長年の研究で蓄積した肌分析技術を応用・科学的に分析し、美肌作用が確認された

温泉に『美肌温泉認証』を発行しています。

角層や皮脂への影響を分析していることから、美肌温泉認証の認証マークは６角形の角層をモチーフにしながら、温泉のぬくもりと、肌が美しく整っていくようなイメージを表しています。

新「美肌温泉認証」認証マーク・認証書

美肌温泉認証サイト：https://onsen-guide.bihada-wellness.jp/

美肌温泉認証発行の流れ

1. 浴槽に注がれる温泉水を採取

正確な評価を実施するため、本サービスでは実際に利用者の入る浴槽に注がれるお湯を採取します。

2. 肌科学研究に基づく科学的評価

入浴での美肌作用を確認するために、ポーラの肌分析技術を応用し、4種の評価を行います。

3.科学的評価に基づく美肌泉質の認定

上記の評価結果から、温泉の美肌作用を決定します。

4.報告書・美肌温泉認証の送付

温泉の美肌作用を認証する「美肌温泉認証」および科学的なエビデンスを含んだ分析報告書をお渡しします。

認証マークは広告やホームページなどに表示することが可能です。

※1：肌表面の角層や皮脂がすこやかに保たれた状態の肌

※2：角層まで