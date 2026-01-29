【子どもの目に関する調査】　眼科医の62.7%が近視の増加を感じるも、対策を知る保護者はわずか。日常でできる「子どもの目SOSサインチェック」で早期発見へ

株式会社シード

コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シード（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 隆郎、東証プライム市場：7743）は、「SEEDこどものめ未来プロジェクト」において、「子どもの目に関する調査」を実施し、眼科医が「増加傾向にあると感じる小児の目の疾患・症状」のなかでも「近視」は62.7％と最も多く、その他でも「結膜炎」や「コンタクトレンズによる眼合併症」、「心因性視力障害」、「ドライアイ」、「疲れ目」、「斜視」等、幅広い目の悩みが顕在化していることが分かりました。

子どもの成長につれて、「子どもの目」への関心や不安が高まる

保護者に対して「子どもの健康について、特に関心や不安があること」を聞いたところ、1位の「歯」（30.0％）に次いで、2位に「目」（25.2％）が挙がりました。特に小学生までの子どもでは、未就学児から小学校低学年・高学年へと成長するにつれて、「子どもの目」への関心や不安が高まる傾向が見られました。

また、保護者が「子どもの目について知りたい情報」としては、「視力低下を防ぐ方法」（31.２％）が最も多く、次いで、「子どもの目の病気と対処方法」（21.8％）となりました。保護者は、子どもの目に関心や不安を抱き、何をすればよいのか、どのように守ればよいのかという“正しい知識”を求めていることが分かります。

子どもの目に対する関心は高いのに、行動が追いつかない。「関心と行動のギャップ」

「子どもの健康」について、「関心があること」で「目（視覚）に関すること」と回答した保護者は、25.2％であったのに対し、「普段から取り組んでいること」で「目（視覚）に関すること」と回答した保護者は、12.3％にとどまり、その差は12.9ポイントに達しました。一方、「歯に関すること」では関心と取り組みの差は3.3ポイントになりました。



本結果より、子どもの目に関して、「関心はあるが、具体的な対策には踏み出せていない」という実態が浮き彫りとなりました。

「子どもの目SOSサインチェック」をウェブサイトに公開

本調査結果を受け「SEEDこどものめ未来プロジェクト」では、「関心と行動のギャップ」を埋める第一歩として、子どもの「目」の不調に気づくための「子どもの目SOSサインチェック」や「見え方にかかわる代表的な子どもの目の症状」等を、ウェブサイトで公開しました。日常のちょっとした行動や変化を通じて、子どもの「目」の異変にいち早く気づき、適切なタイミングで眼科医に相談していただけるようサポートしてまいります。

URL：https://www.seed.co.jp/children/

公開日時：2026年1月29日（木） 11:00

「子どもの目SOSサインチェック」について

子どもの視力や目の不調は、本人が自覚しにくく、周囲も気づきにくいケースが少なくありません。そこで、日常生活のなかで見逃されがちな目の不調のサインにいち早く気づくためのチェックシート「子どもの目SOSサインチェック」を公開しました。



本コンテンツでは、「目を細めてものを見る」「テレビやスマートフォンを近くで見たがる」等、保護者の方が日常の様子から確認できる項目を掲載しています。ひとつでも当てはまる症状がある場合には、早めに眼科医へ相談することを促しています。

調査概要

調査名：子どもの目に関する調査

調査目的：子どもの目の健康に関する実態を把握する、目の健康に関する医師の認識を把握する

調査対象：18歳未満の子どもを育てる保護者600名、眼科を標榜している目の疾患・矯正等を専門領域とする医師220名

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

調査期間：2025年11月13日～12月9日

調査実施機関：エムスリー株式会社

「SEEDこどものめ未来プロジェクト」とは

子どもの健やかな成長を、「め（目）」を通して支えることを目指し「SEEDこどものめ未来プロジェクト」を立ち上げました。

「目」を守ることは、未来の「芽」を育てること。本プロジェクトは、保護者の方々と、眼科医や専門家、そして当社がひとつのチームになって、子ども一人ひとりの未来を見守り、育てていくことをコンセプトとしています。

今後も当社は、製品の提供にとどまらず、本プロジェクトを通じて、子どもの目の健康を守るための情報発信や啓発活動を継続してまいります。

