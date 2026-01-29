「冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」が2026年3月1日（日）販売開始

株式会社ホットパレット

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開する「ペッパーランチ」監修のもと、2026年3月1日（日）から、「冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」が日清食品冷凍株式会社（本社：東京都新宿区）より全国の量販店にて販売開始されます。

ビーフペッパーライスは、ブラックペッパーの鮮度や香りなど食材一つひとつにこだわり、ペッパーランチ独自の鉄皿でジュージューと音を立てながら、お客様ご自身の手で仕上げていただくメニューです。

その食体験が支持され、創業当初から30年以上にわたり、多くのお客様に愛されてまいりました。

この度、この食体験を冷凍食品というかたちでお楽しみいただけるようになりました。

今回発売する「冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」は、当社監修のもと、ペッパーランチの味わいのエッセンスを参考に、冷凍食品としてアレンジした一品です。

ブラックペッパーのキレとニンニクの香ばしさがクセになる味わいで、実際に炒めることで風味豊かに仕上げたごはんと具材に、しょうゆとマーガリンでコクを加えました。具材には、「ビーフペッパーライス」で親しまれている牛肉、コーン、ネギを使用しています。

開発にあたっては、風味や味のバランスに徹底的にこだわり、おうちごはんとしても満足感のある味わいに仕上げました。

袋のまま電子レンジで調理でき、そのままお召し上がりいただける外装パックのため、お皿を用意する必要がありません。さらに、パックは手で簡単に開けることができるので、ハサミも不要です。

近くにペッパーランチのお店がない地域にお住まいの方や、これまでペッパーランチを体験したことのない方にも、幅広くお店の味に触れていただける機会となりますよう、本商品を監修いたしましたのでぜひご賞味ください。

《商品概要》

◆商品名

冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス（200g） オープン価格

◆販売開始：2026年3月1日（日）～

◆販売地区：全国の量販店

パッケージイメージ

◆「ペッパーランチ」について

―30年以上続くこだわりで、ペッパーランチならではの食体験―

熱々の鉄皿に立ち上る湯気と肉の焼けるジュージュー音、朝挽きブラックペッパーの豊かな香り、そしてお客様自身の手で仕上げる高揚感。

五感で味わうペッパーランチならではの食体験で、日々の食事が「豊か」なごちそう時間に。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。

「ペッパーランチ」をはじめとする複数ブランドを展開し、クセになる「美味しさ」、ひとつ上の「楽しさ」を提供できるブランド開発を常に目指しています。

レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、「おいしさ」と「楽しさ」でお腹と心をいっぱいにする幸せを提供し続けます。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/