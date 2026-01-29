APTO、フィジカルAIに欠かせない存在「世界モデルCosmos」に関する資料を無料で公開

概要

株式会社APTO

この資料では、世界モデルについての概要、モラベックのパラドックスの問題、世界モデルNVIDIA Cosmosの概要や業界・分野での活用事例など、詳細な情報をわかりやすくまとめています。

特に、ロボットとAIの活用、エッジケースにおけるデータの生成やシミュレーションに関心を持つ企業やエンジニアにとって役立つ情報となっています。

資料の主な内容

・世界モデルとは？

・「モラベックのパラドックス」

・Cosmosが可能にすること

・Cosmosのコアモデル・特徴の紹介

・Cosmosの活用ケース

・フィジカルAI時代に求められるデータ など

3分で読める内容にまとめられており、フィジカルAIの活用やロボットによる自動化に関心を持つすべての方に役立てていただける資料となっています。

こんな人におすすめ

・AIトレンドの基本を押さえておきたい方。

・フィジカルAI時代のデータ生成とシミュレーションについて概要を知りたい方。

・フィジカルAIの基本を知りたい方。

・ロボット用、自動運転やエッジケースのAIデータが必要な方。

・AIやロボットを活用した業務効率化・DX推進に関心を持つ企業。

・VLA、VLM、LLM開発に関心を持つエンジニアや事業開発担当者。

・AI活用製品やサービス開発をしたい方。

・APTOが提供するAI・LLM・VLM・VLA開発支援サービス、アノテーションサービス、データソリューションに興味がある方。 など

当社では、関連のお役立ち資料として「3分でわかるフィジカルAI」「3分でわかるロボットオペレーター」の資料も公開しております。併せてご覧ください。

いずれの資料もharBest ウェブサイトの専用フォームより無料でダウンロードいただけます。

※同業他社の方には資料提供をお断りさせていただいております。

資料ダウンロードはこちらから :https://harbest.io/documents/1836/

株式会社APTOは、今後も企業がAIの可能性を最大限に引き出すためのサポートを提供してまいります。

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/