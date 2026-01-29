ジェンダレスなヘアアクセサリーブランド＜THBT＞より、たおやかに揺れる大判のシルクスカーフが登場！

ギャップインターナショナル株式会社

＜THE HAIR BAR TOKYO＞が6周年を迎えました。オンライン、店頭共に「選ぶこと」をお楽しみいただけるよう新製品を数多く取り揃えて、皆様をお待ちしております。

6th Anniversaryにアイコニックなシルクスカーフが登場！

＜THBT Emblem Silk Scarf＞ 19,800円（税込）

上質なシルクシャルムーズの全面に、＜THBT＞のビッグエンブレムを大胆にプリント。文字そのものの造形美を際立たせたグラフィカルなデザインは、まるで幾何学アートのような存在感でスタイルにオリジナリティをプラスします。リュクスな素材感とモダンな美意識を融合させた無二のアイテムは、たっぷりとしたサイズ感（90cm×90cm）で、首元にはもちろん、ヘッドスカーフやバッグのアクセントとしても活躍します。着ける人のセンスで自在にアレンジでき、ファッションのキーアイテムとしてコーディネイトの可能性を広げる一品です。装う人の動きに合わせて、たおやかに揺らめく美しいスカーフはギフトにもおすすめです。HPではこのスカーフの楽しみ方を特集としてご紹介しておりますので、是非ご覧ください。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/feature/6th-anniversary

エレガンスの象徴。キャメルのシルクスカーフ。「ジェンダレス」な粋と、「フェミニン」の持つ多面性を表現したこのアイテムは＜THBT＞が目指すスタイルの象徴と言えます。装うことはもっと自由でいい。

手触りや光沢のエレガンスに反して、甘さのない力強いエンブレムが＜THBT＞らしいコントラストを表現しています。贅沢なサイズのスカーフは、いかようにもファッションに取りいれて楽しむことができます。アレンジの多様性を楽しむ第一歩として、是非、店頭でお手にとってご覧ください。

ヘアスタイルや長さに囚われず、「ファッションアイテム」のひとつとして楽しむことができる大判のスカーフは、ギフトにも最適です。６周年を記念して、初のご紹介となる高貴なシルクシャルムーズのスカーフは、結ぶだけでアートになる。そんなアイテムです。計算された直線美と、無造作なドレープが生むコントラスト。ルールに縛られず、自由な感性でデザインを纏う。そんな大人の遊び心が、洗練された「いま」のスタイルを完成させます。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつける

Hairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

