【キル フェ ボン】バレンタインシーズンに贈る、ショコラフェア！旬の甘酸っぱいイチゴとなめらかなチョコレートが溶け合う「Strawberry meets Chocolate」

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」全12店舗にて、2026年2月9日(月)～2月18日(水)の期間、ショコラフェア「Strawberry meets Chocolate」を開催いたします。

10年ぶりの開催となる本フェアでは、みずみずしいイチゴと、まろやかなチョコレートの共演をご堪能いただけるラインナップをご用意いたしました。期間中は、甘味と酸味のバランスが良く、濃厚な味わいが特長の静岡県産「紅ほっぺ」、艶のある真っ赤な果皮と、ジューシーで甘い果肉が魅力の福岡県産「あまおう」など、イチゴ本来のおいしさとチョコレートの味わいが互いに引き立つよう、仕立てを工夫したタルトをお楽しみいただけます。

一つ目の「輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」は、“紅ほっぺ”と、やさしい甘さのホワイトチョコチーズスフレを組み合わせました。イチゴのみずみずしさと、軽やかなスフレの調和を、口いっぱいに感じていただけます。二つ目の「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト」は、自家製カスタードクリームにチョコレートとホイップクリームを合わせた、濃厚ながらも軽さのあるチョコレートタルトです。厳選した大粒の紅ほっぺを約25粒使用し、旬のイチゴとチョコレートの魅力を存分に引き出した一品に仕上げました。

贈るひとときにも、自分の時間にも寄り添う、キルフェボンのイチゴとチョコレート。バレンタインシーズンならではの味わいをご提案します。

～Strawberry meets Chocolate 開 催 概 要 ～

【開催期間】 2026年2月9日(月)～2月18日(水)

【開催店舗】 キル フェ ボン全12店舗 ※店舗により販売商品が異なります。

【関連URL】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_strawberry_meets_chocolate.php

【公式 HP】 http://www.quil-fait-bon.com/

～Strawberry meets Chocolate 対象商品 ～

「輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト」

甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴の静岡生まれの“紅ほっぺ”。ホワイトチョコを加えしっとりと焼き上げたチーズスフレに、甘酸っぱいソースと“紅ほっぺ”で色鮮やかに仕上げたタルトです。チーズのコクとイチゴのほど良い酸味、そしてクリームの組み合わせは絶妙です。

販売期間：2026年2月9日(月)～2月18日(水)

販売価格： piece \1,090 / whole(25cm) \10,908

販売店舗： 全12店舗

― 東日本店舗 ―

「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト」

甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴の静岡生まれの“紅ほっぺ”。その中でも大粒で形の整ったものだけを厳選して作った特選タルトです。チョコレート風味のカスタードとたっぷりのチョコレートクリームにふんわり軽いスポンジを組み合わせました。クルミの砂糖がけの食感がアクセントになっています。

販売期間：2026年2月9日(月)～2月18日(水)

販売価格： piece \1,998 / whole(25cm) \19,980

販売店舗：グランメゾン銀座、東京ドームシティ店、青山、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台

― 西日本店舗 （名古屋栄店を含む）―

「特選 福岡県産 “あまおう”とチョコレートクリームのタルト」

艶のある真っ赤な色合い、ジューシーで甘い果肉の福岡生まれのブランドイチゴ“あまおう”。その中でも大粒で形の整ったものだけを厳選して作った特選タルトです。チョコレート風味のカスタードとたっぷりのチョコレートクリームにふんわり軽いスポンジを組み合わせました。クルミの砂糖がけの食感がアクセントになっています。

販売期間： 2026年2月9日(月)～2月18日(水)

販売価格： piece \1,998 / whole(25cm) \19,980

販売店舗： 名古屋栄、京都、グランフロント大阪店、福岡

キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。

店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

【公式Instagram】https://www.instagram.com/quilfaitbon_official/

【公式X】https://x.com/quilfaitbon1991

