大阪銘菓の老舗が贈る2026年バレンタイン&ホワイトデー！“アニマル”デザインの新感覚おこしケーキ「M&C クリスピーケーキ」3種と、職場や学校で配りやすいおこしチョコアソートを期間限定で順次発売
大阪銘菓“おこし”の老舗・株式会社あみだ池大黒(本店所在地：大阪市西区／代表取締役社長：小林昌平)は、新感覚おこしブランド「pon pon Ja pon」より、毎年好評のバレンタイン・ホワイトデー限定商品2種類を2026年1月31日（土）から期間限定で順次販売します。
今年は、マシュマロを使ったおこしケーキ「マシュー＆クリスピー」から個性豊かで可愛いアニマルデザインの「三毛猫のマル」 「ライオンのレオ」 「うさぎのみみこ」全3種に加え、おこしチョコレート「pon pon chocolat」を、職場や学校の友人向けに配りやすい大容量のアソートパックで展開します。
■大切な人を思い浮かべて選ぶ！個性豊かなアニマルモチーフの”おこしケーキ”
※画像はイメージです
お米のシリアルをマシュマロで絡めて固めた、ふんわりサクサク食感が特徴の“おこしケーキ”に、チョコレートなどでかわいくデコレーションを施した「マシュー＆クリスピー」から、今年もバレンタイン・ホワイトデー限定デザインが登場します。
「大切な人を”愉快な動物の仲間たち”に例えるなら？」という遊び心を取り入れ、個性豊かな動物たちに、贈る相手のキャラクターや伝えたい気持ちを重ねて選べるデザインに仕上げました。
デザインは全3種。 優しいほんわり表情でこたつで丸まるのが大好きな『三毛猫のマル』、誰とでも仲良くなれるみんなのリーダーで人気者の『ライオンのレオ』、一途でまっすぐな愛の持ち主でちょっぴり寂しがり屋の『うさぎのみみこ』をラインアップしました。
贈る相手を思い浮かべながら1匹ずつ選ぶのはもちろん、3種すべてを楽しめるラッピング箱もご用意しています。
●『M&Cクリスピーケーキ』
三毛猫のマル - クッキー&ミルク風味 -
ライオンのレオ - キャラメル風味 -
うさぎのみみこ - ストロベリー風味 -
商品概要
- 商品名：M&Cクリスピーケーキ「三毛猫のマル」 「ライオンのレオ」 「うさぎのみみこ」
- 価格 （税 込）：各 648円
- お 取 扱 い 店 舗 /販売期間：
2026年1月31日（土）～●pon pon Ja pon ルクアイーレ店
●pon pon Ja pon 高島屋大阪店
●pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店
●pon pon × Chris.P 大阪国際空港店
●あみだ池大黒 本店
●あみだ池大黒 なんばウォーク店
●あみだ池大黒 オンラインショップ(https://www.daikoku.ne.jp/shop/products/list?category_id=47)
※季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。
■「Matthew & Chris.P」とは
「Matthew & Chris.P（マシューアンドクリスピー）」は、アメリカの家庭菓子からヒントを得て当社が開発した、日本初のやわらかいおこしです。当社の社員がNYで出会ったお菓子を、独自のレシピと長年のおこしの技術を用いて、日本人好みの新しいお菓子に仕上げました。かわいらしいデザインは、ひとつひとつ心を込めて、手作業で仕上げております。
■職場や学校にぴったり！大人数に配りやすい”おこしチョコレート”
おこしの伝統技法とチョコレートを掛け合わせた、サクサクと軽やかな口どけが魅力の“おこしチョコレート”「pon pon chocolat」。
職場の同僚や学校のご友人などに気軽に配るための、みんなが好きな味わいだけど、スーパーやコンビニでは手に入らないちょっと特別なバレンタイン・ホワイトデーギフトとして大容量の『pon pon chocolat アソートパック』を今年も販売いたします。
『pon pon chocolat アソートパック』
※写真は21本入りです
pon pon chocolat イメージ
【ミルクチョコプラリネ】 バレンシアの太陽を浴びながら、大切に育てられたアーモンドで作ったプラリネと、チョコレートのコラボレーションをお楽しみください。
【クッキー&ショコラ】 風味豊かなココアで作ったチョコレートクッキーを、ホワイトチョコにミックスし「サクッ」とした食感に仕上げました。
【ミックスナッツ】 贅沢に使用した3種類のナッツ（アーモンド、カシューナッツ、マカデミアナッツ）にチョコレートを絡ませました。「カリッ、カリッ」とナッツの味が広がります。
商品概要
- 商品名：pon pon chocolat アソートパック
- 内容価格 （税 込）：21本入り 1,458円 / 30本入り 2,052円
- お取扱い店舗 /販売期間：
2026年1月31日（土）～
●pon pon Ja pon ルクアイーレ店
●pon pon Ja pon 高島屋大阪店
●pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店
●pon pon × Chris.P 大阪国際空港店
●あみだ池大黒 本店
●あみだ池大黒 なんばウォーク店
●あみだ池大黒 オンラインショップ(https://www.daikoku.ne.jp/shop/brand/ponponjapon)
※季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。
■「pon pon chocolat（ポンポンショコラ）」について
「pon pon chocolat」は、「おこし」 を固める水あめの代わりに、クーベルチュールチョコレートを使用した「サクッ」とした食感と軽やかな口溶けをお楽しみいただけるチョコレート菓子です。
「ミルクチョコプラリネ」「クッキー＆ショコラ」「ミックスナッツ」「期間限定フレーバー」の全4種類のフレーバーを取り揃えています。
■株式会社あみだ池大黒について
あみだ池大黒は江戸時代半ばの1805年(文化2年)に創業。天下の台所とよばれていた大阪で、「おこし」の製造・販売から事業を開始しました。もともと「粟おこし」は、粟やひえで作られていたのですが、当時の大阪は良質なお米や砂糖が集まってくる場所であることに目をつけ、お米を粟状にしておこしを作るというアイデアから、お米を使った粟おこしとして売り出されました。また、水路工事が盛んであった大阪は、掘ると岩がごろごろ出てくることから、大阪人のシャレも相まって、「大阪の掘りおこし、岩おこし」という事で、岩おこし・粟おこしが大阪銘菓として広まって行きました。「身をおこし、家をおこし、国をおこして、福をおこす」縁起もんとしても人気です。
創業から200年、伝統の「おこし」を守り続けることももちろん大切ですが、歴史にあぐらをかくことなく、和・洋融合の創作菓子を開発するなど、新しい挑戦を続けています。
■会社概要
法人名： 株式会社あみだ池大黒
所在地： 大阪市西区北堀江3丁目11-26
工場・営業本部： 兵庫県西宮市西宮浜1丁目4-1 西宮本社
代表： 代表取締役社長 小林 昌平
創業： 文化2年(西暦1805年)
法人設立： 昭和26年12月(西暦1951年)
資本金： 30,000千円
従業員数： 170名(令和8年)
事業内容： 和菓子、洋菓子の製造および販売
営業品目： 和菓子：大阪名物の「粟おこし」「岩おこし」、米菓、焼菓子、まんじゅう等、洋菓子：チョコレート類、クッキー、ラングドシャ等
URL： http://www.daikoku.ne.jp/