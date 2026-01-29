リコーブラックラムズ東京、株式会社太陽とオフィシャルサプライヤー新規契約のお知らせ

株式会社リコー

本パートナーシップに基づき、株式会社太陽より『ヒツジのいらない枕(R)』を提供いただき、日々の回復とパフォーマンス向上を睡眠の質からサポートしていただきます。

「黒」「ヒツジ」「東京」という象徴的な共通点に加え、勝利に向けて挑み続けるチームと、眠りの領域から数多くの挑戦を支えてきた『ヒツジのいらない枕(R)』のブランド。その思想と姿勢が重なり、今回のオフィシャルサプライヤー契約に至りました。

株式会社太陽とリコーブラックラムズ東京は、パートナーシップを通じて、ラグビーの価値の最大化、

チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、様々な活動を通じて一丸となり、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施します。

株式会社太陽とリコーブラックラムズ東京はファミリーとしてNTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26に挑戦し、優勝を目指す仲間として共に戦って参ります。

株式会社太陽との取り組みについて

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26シーズンを戦い抜く選手・スタッフへ『ヒツジのいらない枕(R)」を提供して頂き、「睡眠」からチームをサポート頂きます。

会社概要

【名称】 株式会社太陽

【代表者】 代表取締役社長兼CEO 川嶋 伶

【所在地】 東京都目黒区青葉台４丁目７番７号 住友不動産青葉台ヒルズ１０Ｆ

【設立】 2019年5月20日

【事業内容】睡眠関連商品、アウトドア関連商品の企画・製造・販売

【URL】 https://www.33taiyo.co.jp

株式会社太陽 代表取締役社長兼CEO 川嶋 伶からのコメント

このたび、株式会社太陽はリコーブラックラムズ東京様とオフィシャルサプライヤー契約を締結できたことを、大変光栄に思っております。

「リコーブラックラムズ東京」が体現する、勇猛果敢に挑み続ける“ラム”の精神は、私たちが「ヒツジのいらない枕」を通じて支えたい挑戦者像そのものです。激しい試合と日々のトレーニングを乗り越えるためには、回復の質、すなわち睡眠の質が不可欠です。

私たちは選手だけでなく、その挑戦を陰で支えるスタッフの皆さまにも「ヒツジのいらないシリーズ」を提供し、チーム全体のコンディションを底上げする存在でありたいと考えています。

「リコーブラックラムズ東京」とスクラムを組み、勝利の先にあるさらなる挑戦に向けて、「睡眠」というフィールドからともに戦ってまいります。

＜リコーブラックラムズ東京について＞

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

・公式HP https://blackrams-tokyo.com/index.html

・X https://x.com/RICOH_BlackRams

・Instagram https://www.instagram.com/blackrams_official/

・Facebook https://www.facebook.com/RICOH.BlackRams

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxNBYFk5V4z2y58hNFEeObw

・TikTok https://www.tiktok.com/@blackrams_official