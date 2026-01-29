CONVERSE SKATEBOARDINGより、2026年春夏シーズン新作のスケートシューズコレクションを発売

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」より、スケートカルチャーとCONVERSEのクラフトマンシップが交差する「CONVERSE SKATEBOARDING」ラインから、2026年春夏シーズンの新作モデルが登場。2026年1月から3月にかけて、CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPや取り扱い各店舗にて順次販売します。

CONVERSE SKATEBOARDINGは、トリック時の接地感や安定性、摩耗の多い部位への補強など、スケートボーディングに求められる実用性を考慮した設計を特徴とするラインです。ブランドのアーカイブや定番モデルをベースに、スケート仕様へとアップデートしたモデルを展開します。あわせて、安定した接地感を支えるラスト設計や、耐摩耗性を考慮したアッパー素材、補強構造など、スケートボーディングに適した各種スペックを搭載しています。

ラインアップには、オールスターをスケート仕様に再構築した「ALL STAR SK」シリーズ、アーカイブのランニングシューズをデザインベースにした「ROADCLASSIC SK」シリーズ、ローファーデザインをスケート仕様にアップデートした「CS LOAFER II SK」を揃えています。 それぞれのモデルは、オリジナルのフォルムやデザイン性を踏襲しながら、スケートシューズとしての耐久性と操作性を備え、ストリートスタイルにもライディングシーンにも対応する一足となっています。

■ 佐川海斗・鈴木聡による2026SSシーズンビジュアル＆ムービーを公開

今シーズンのローンチに合わせ、コンバース オフィシャルライダーである佐川海斗と鈴木聡を起用した最新のシーズンビジュアルおよびショートムービーを公開いたします。

https://converse.co.jp/pages/skateboarding

ALL STAR SK HI(https://converse.co.jp/products/33702600)

ALL STAR SK OX(https://converse.co.jp/products/33702610)

商品名：ALL STAR SK HI （オールスター SK HI）

ALL STAR SK OX（オールスター SK OX）

価格：17,600円（税込）HI/ 17,050円（税込）OX

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

カラー：ネイビー(HI)、マルーン(OX)

素材：アッパー・スエード アウトソール・ラバー

発売日：発売中

オールスターをスケート仕様にアップデートした「ALL STAR SK」シリーズ。 トリック時に接触の多い箇所には補強を施し、耐摩耗性に優れたスエード素材を採用しています。 インソールには、衝撃吸収性と安定性に優れたスケートボード専用高機能カップインソール「REACT SK」を搭載しました。

ROADCLASSIC SK OX

商品名：ROADCLASSIC SK OX (ロードクラシック SK OX)

価格：12,100円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ブラック/ホワイト、ライトブルー/ブラウン、ライトグリーン/クリーム、ピンク/イエロー

素材：アッパー：キャンバス アウトソール：ラバー

発売日：2026年2月17日（ブラック/ホワイト）

2026年3月発売予定（ライトブルー/ブラウン、ライトグリーン/クリーム、ピンク/イエロー）

アーカイブのランニングシューズ「ROAD MACHINE」をデザインベースに、スケート仕様へとアップデートしたモデルです。 オリジナルのデザイン要素を残しつつ、素材や構造を見直すことで、スケートボーディングに適した耐久性と安定性を備えています。

ROADCLASSIC SK SY OX

商品名：ROADCLASSIC SK SY OX(ロードクラシック SK SY OX)

価格：14,850円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ブラック、ホワイト

素材：アッパー・シンセティック/スエード、アウトソール・ラバー

発売日：2026年2月17日

アーカイブのランニングシューズ「ROAD MACHINE」をデザインベースに、スケート仕様へとアップデートしたモデルです。 シンセティックとスエードを組み合わせたアッパーにより、耐久性と安定性を考慮した設計となっています。

CS LOAFER II SK

商品名：CS LOAFER II SK (CS ローファー II SK)

価格：17,600円（税込）

サイズ：23.0～28.0、29.0cm

カラー：ネイビー/ブラック、ダークグリーン/ブラック

素材：アッパー：スエード アウトソール：ラバー

発売日：2026年2月24日

ローファーデザインを、スケート仕様にアップデートしたモデルです。 全面に耐久性の高いスエード素材を採用し、サイドテープにはクレープソール風のデザインテープを用いることで、スケートシューズとしての機能性とローファーならではの佇まいを両立しています。

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/