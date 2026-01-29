アドエビス、「ITreview Grid Award 2026 Winter」のアクセス解析ツール部門でユーザーの満足度・認知度の双方が優れた製品に贈られる「Leader」を20期連続受賞

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役：岩田 進）が提供する広告効果測定プラットフォーム「アドエビス」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）運営の IT 製品レビュープラットフォーム「ITreview （アイティレビュー）」において、「ITreview Grid Award 2026 Winter」アクセス解析ツール部門で「Leader」に20期連続で選出されましたことをお知らせいたします。「ITreview Grid Award」の選出はHigh Performerでの選出も含め、22期連続となります。

ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

AD EBiS（アドエビス）の受賞カテゴリ

アドエビスは「データも、未来も見通しよく。」のブランドメッセージのもと、データ計測とその活用基盤の提供を通して、マーケティング成果の可視化と投資対効果の向上をサポートする、広告効果測定プラットフォームです。累計11,000件以上の導入実績を誇り、広告効果測定市場をけん引しています。今後も高精度なデータ計測とその分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示すために、進化してまいります。



「ITreview」について

ITreviewとは、法人向けIT製品・クラウドサービスのリアルユーザーが集まるレビューサイトです。製品検討者においてはユーザーにより投稿されたレビューや製品情報の閲覧ができ、ビジネスの現場で受け入れられている顧客満足度の高い製品を確認できます。また、製品ユーザーにおいては、自身が活用する製品評価をレビューとして投稿でき、自身のIT活用にまつわるナレッジをシェアできます。情報共有、セールス、マーケティング、会計、ITインフラ、セキュリティ、開発などといった約14,300製品とそれらに関するレビューを約15.1万件掲載しています。

「アドエビス」について

アドエビスは、高精度なデータで意思決定を支える広告効果測定プラットフォームです。 ユーザーのプライバシーにも配慮した計測データと、その分析・活用を通して企業がすすむべき未来を示します。

IR情報

【2025年9月期通期】連結売上高135％成長・コマースAI事業が牽引！

・決算説明の動画および資料

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：代表取締役 岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングAI事業、コマースAI事業

