置き型タイプのバイオ消臭剤「ケスコ ゼリータイプ」　自然志向のニーズへの対応、消臭力や汎用性で2025年年間売上高が対前年比200％を突破

地球環境と身体にやさしい家庭用品メーカーの株式会社丹羽久（本社：岐阜県恵那市、代表取締役社長：丹羽 誠）は、置き型タイプのバイオ消臭剤「ケスコ ゼリータイプ」の2025年の年間売上高が対前年比で200％を突破したことをお知らせします。※1

また、ケスコシリーズの年間売上高も対前年比で183%と約2倍に増加しました。※2

※1 2025年12月末日時点の年間売上高：対2024年比203％／※2 2025年12月末日時点の年間売上高：対2024年比183％

■「ケスコシリーズ」売上増加の要因

１.自然志向・健康と環境への配慮等の社会的ニーズへ対応

ケスコ は天然素材100％でケミカルな成分が入っていないため、小さいお子様やペットがいるご家庭やアレルギーをお持ちの方でも、介護の現場でも安心してご使用できます。

２.消臭力と汎用性

ケスコは香りでごまかすのではなく、微生物の力（バイオ技術）で根本的な消臭アプローチでニオイの元を分解します。また、リビング・玄関・トイレ・下駄箱など、家中の様々な場所で活用できます。

３.パッケージデザインのリニューアルとブランドサイトオープン

2023年秋のパッケージデザインの一新、2024年1月のブランドサイトのオープンにより、一般の消費者やメディア関係者などへ認知される機会が増え、本音でテストするモノ批評誌『MONOQLO』（株式会社晋遊舎）で置き型ゼリーが受賞しました。

■「ケスコ ゼリータイプ」製品特長

「ケスコ ゼリータイプ」は、バイオ活性水由来の天然成分と微生物の力で、ニオイの元を分解する置き型タイプの消臭剤です。

・根本分解消臭: 香りでごまかさず、気になるニオイ（アンモニア臭、生ゴミ臭、汗臭、ペット臭など）を微生物が根本から分解・消臭します。

・天然由来成分: 微生物とバイオ活性水由来の天然成分を主とし、化学合成物質を使用していないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

・場所を選ばない：無香タイプなので、浴室・寝室はもちろん、キッチンに置くこともできます。

・手間いらず: 置くだけで効果が持続するため、特別な手間なく手軽に消臭ケアが可能です。

「ケスコ」HP：https://www.niwakyu.com/kesco/(https://www.niwakyu.com/kesco/)

本音でテストするモノ批評誌『MONOQLO（2025年8月号）』（株式会社晋遊舎）の「消臭剤部門」において「ベストバイ」を受賞

日々の暮らしの中で気になる様々なニオイの悩みに寄り添い、分解消臭で快適な空間を提供する「ケスコ ゼリータイプ」が、専門家による厳正なテストを経て高い評価を獲得しました。

●商品名： ケスコ ゼリータイプ 無香

●内容量：165g

●参考小売価格：698円（税抜）、768円（税込）

●主要成分：バイオ活性水（微生物由来）、吸水性樹脂

●使用期間：約1.5～2か月（使用環境により異なります）

●販売場所： 全国のドラッグストア・スーパーマーケット・ホームセンター・量販店など

『MONOQLO』は、製品を徹底的にテストし、その性能や使いやすさ、コストパフォーマンスなどを本音で評価することで知られる人気のモノ批評誌です。この度、「ケスコ ゼリータイプ」が数ある消臭剤の中から「ベストバイ」として選出されたことは、当社の製品が客観的かつ厳格な基準において、その高い消臭効果と品質を証明できたことを意味します。

「ケスコ」は、一般的な芳香剤のようにニオイを香りでごまかすのではなく、微生物の力（バイオ技術）でニオイの元を分解するという、根本的な消臭アプローチが特長です。このユニークなメカニズムと、リビング、玄関、トイレ、下駄箱など、家中の様々な場所で活用できる汎用性が高く評価されたものと考えております。

ケスコ シリーズ製品

●商品名： ケスコ 置き型 無香

●内容量：165g

●参考小売価格：698円（税抜）、768円（税込）

●商品名： ケスコスプレー 無香

●内容量：300ml

●参考小売価格：980円（税抜）、1,078円（税込）

●商品名： ケスコビーズ 無香 （※380gは2025年8月新製品）

●内容量：380g

●参考小売価格：1,280円（税抜）、1,408円（税込）