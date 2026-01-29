「くまもとモン×東京銀座」スペシャルコラボレーションGinza Sony Parkで1月31日より開催

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)は、豊かな自然と文化に育まれた「くまもとモン」の魅力を発信するスペシャルコラボレーションイベント「くまもとモン×東京銀座ジャック」を、令和8年1月31日（土）と2月1日（日）の2日間、東京・銀座の「Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）」にて開催いたします。

本イベントは、熊本に半導体生産拠点を有するソニーとの御縁により、銀座熊本館に隣接するGinza Sony Parkでの開催が実現したものです。当該施設でイベントを開催する地方自治体は本県が初めて

であり、チャレンジングな取組みとなります。

開催背景

銀座という日本屈指の発信力を持つ場所で、「楽しむ」「考える」「食べる」の3つをテーマに、震災復興から伝統文化、食の魅力まで、熊本の今の姿を多角的に体感していただく機会を創出します。 このイベントを通じて、熊本地震から復興する熊本への支援に対する感謝の気持ちをお伝えするとともに、熊本のいぐさ・畳文化や食の魅力を広く発信することで、本年7月から開催される『熊本デスティネーションキャンペーン』へ向けた旅のきっかけづくりや、熊本を身近に想い、長く応援してくださる方々との温かな繋がりを広げてまいります。

開催概要

期間：令和8年（2026年）1月31日（土）・2月1日（日）

場所：Ginza Sony Park（東京都中央区銀座5-3-1）

主催：熊本県

内容：「楽しむ」「考える」「食べる」をテーマに、今知っておきたい熊本の魅力や多様な取り組みをGinza Sony Parkの3つのフロアで展開

【楽しむ】 「ONE PIECE熊本復興プロジェクト10年展」プレエキシビション

【考える】 つながるイグサ展 -伝統と未来を語る2日間-

【食べる】1/2（Nibun no Ichi）×KIJIYA 特別コラボメニュー

※くまモンも会場に駆けつける予定です。

内容詳細

1.【楽しむ】「ONE PIECE熊本復興プロジェクト10年展」プレエキシビション

本年3月20日から熊本で開催される「ONE PIECE熊本復興プロジェクト１０年展」に先駆け、特別プレイベントを実施します。

- 人形浄瑠璃 清和文楽×ONE PIECE：「超馴鹿船出冬桜（ちょっぱあ ふなでの ふゆざくら）」ミニ公演※2日間限定（各日3回ずつ）- 体験型展示： 麦わらの一味銅像の風景映像を大型モニターで放映。銅像との記念撮影が可能。- メッセージボード： 来場者からの応援メッセージを募集（3月からの本展でも展示予定）(C)尾田栄一郎／集英社

2.【考える】つながるイグサ展 -伝統と未来を語る2日間-

国内シェア90％以上を誇る熊本のいぐさ・畳文化の真価を、専門家の声とともに再発見できるトークイベントを行います。日本初の畳の体験型複合施設である「畳ビレッジ」や銀座で畳製品のショールームを展開する「久保木畳店」の久保木氏や、農林水産大臣賞最多５度受賞した、日本一のい草生産者である早川氏などをゲストにお招きします。また、いぐさ・畳の魅力を大型パネル等で紹介し、県内のいぐさ農家によるPRも併せて実施します。

<トークスケジュール>

◆1月31日（土）

◆2月1日（日）

3.【食べる】1/2（Nibun no Ichi）×KIJIYA 特別コラボメニュー

地下３階にあるカジュアルダイニング「1/2（ニブンノイチ）」が、シェフ自らも野菜を育て食材にこだわる熊本の人気レストラン「KIJIYA」と特別コラボレーション。熊本の豊かな食材を使った2日間限定のオリジナルの洋食プレートとナチュラルワインをお楽しみいただけます。

＜提供メニュー＞ ※価格は全て税込

- 王道 洋食二景 1,980円（天草大王・赤鶏のチキンカレーと足赤海老のクリームコロッケ）- 山と海のあわい 2,100円（菊池源吾牛のハンバーグと熊本産真鯛のフリット）- 郷土のねとね 1,650円（辛子蓮根のお好み焼きと豆腐の味噌漬けと畑の野菜）- まっすぐスープ、まっすぐ餃子 1,650円（無添加・無化調の中華そばと皮から手作りの水餃子）

＜店舗紹介＞

◇KIJIYA（きじや）

熊本市中央区に店を構え、シェフ自らも野菜を育てるなど、徹底した食材へのこだわりを持つ人気レストラン。

https://kijiya-teppan.com/

◇1/2（Nibun no Ichi）

Ginza Sony Park内に位置し、多様な食文化が交差する銀座の新たな発信拠点として、自由で創造的な食体験を提案するカジュアルダイニング。

https://www.sonypark.com/activity/005/

https://www.instagram.com/nibunnoichi.ginzasonypark/