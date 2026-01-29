データセンター向け自動ステージ増産について

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は2026年1月29日、生成AIの世界的普及に伴い急拡大するデータセンター市場向け製造装置で求められる、自動ステージの増産を決定しました。中国・ベトナムの製造拠点に計約20億円を投資し供給能力を倍増します。今後もミスミはものづくり産業のAI特需にも対応し、グローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 設備投資の背景

生成AIは、大量のデータ分析を経て付加価値の高い情報を生み出すため、データ処理を行うデータセンターの需要が世界的に拡大しています。総務省の「令和7年版 情報通信白書」※によると、データセンター市場は2024年に4,161億ドルと見込まれ、2029年には6,241億ドルまで拡大すると予測されています。このうち、約半分がネットワークインフラに関連する機器やサービスです。

このうち、光トランシーバーは、AI登場以前と比べて計算結果を高速でやりとりする通信量が膨大になっていることから、サーバー1台当たりの搭載数が飛躍的に増加しています。需要が高まる光トランシーバーの製造装置には、自動ステージが組み込まれており、その注文数も急速に増加しています。ミスミでは、お客さまの注文に確実短納期で対応し、今後も拡大が見込まれるデータセンター市場においてさらなる供給体制の強化を図るため、増産に向けた設備投資を決定しました。※総務省「令和7年版 情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd218100.html

■ 増産の概要

自動ステージを製造する当社の中国・ベトナムの拠点に対し、計約20億円の増産投資を実施し供給能力を倍増します。

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。