「ヨッシースタンプ展 -The Gotochi-」静岡PARCOにて開催決定！

株式会社パルコ

静岡パルコ（本部：東京都渋谷区）は「ヨッシースタンプ展 -The Gotochi-」を2026年2月7日(土)より、3F 特設会場にて開催します。

ヨッシースタンプは2024年にデビュー10周年を記念した「大ヨッシースタンプ展」を東京・大阪で開催し、ファンの方々にデビュー10周年を盛大に祝って頂きました。

本展では、大ヨッシースタンプ展にご来場いただけなかった方々を初め、多くのファンの皆様に楽しんで頂きたく、大ヨッシースタンプの立体展示や人気スタンプベスト100などの展示に加えて、本展のためにご当地アートワークを描き下ろし、ご当地企業様とのコラボレーションアートも展示に加えた「静岡バージョン」の展示となっております。また、既存商品に加え、静岡県企業で「のっぽパン」のバンデロール様、「わさび漬け」で有名な田丸屋本店様、「静岡名産お茶」の石川園様とのコラボ商品も販売し、ファンの皆様にその土地土地でしか味わえないモノコトを楽しんでいただける展覧会となっております。

＜展覧会開催概要＞

●タイトル：ヨッシースタンプ展 -The Gotochi-

●会期：2026年2月7日(土)～2月24日(火)平日11:00～19:30 土日祝日10:00～19:30

※2月18日(水) 休館日

※最終日18:00閉場※最終入場は閉場30分前まで

●会場：静岡PARCO 3F 特設会場（静岡県静岡市葵区紺屋町6-7）

●入場料 ：入場料：800円(税込)

※小学生以下無料※小学生以下は保護者同伴必須

※身体障がい者手帳ご提示で介護者１名様のみ無料（ご本人様は有料）

※混雑時は入場規制等行う場合がございます。

〈入場料無料〉

・「PARCOメンバーズ プラチナランク～ゴールドランク」会員証ご提示でご本人様のみ無料

・「大丸松坂屋お買い物ご優待カード」ご提示で株主様（ご持参者様）と同伴者１名様まで無料

・「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」ご提示でご持参者様と同伴者１名様まで無料

〈入場料100円引き〉

・「PARCOメンバーズ レギュラーランク～シルバーランク」ご提示でご本人様のみ100円引き

※上記割引は重複して適用されません

●主催：PARCO

企画制作：PARCO／株式会社マインドワークス・エンタテインメント

●GOTOCHIコラボご協力企業様：株式会社石川園、株式会社田丸屋本店、株式会社バンデロール

●PARCO ART HP：https://art.parco.jp/shizuoka/(https://art.parco.jp/shizuoka/)

※営業日時は変更となる場合がございます。詳しくは静岡PARCOのHPをご確認ください。

静岡PARCO公式HP：https://shizuoka.parco.jp/(https://shizuoka.parco.jp/)

※企画内容は予告なく変更になる場合がございます。

■展示内容

ヨッシースタンプは、うさぎ100％、くま100％など100％シリーズがSNSで人気のクリエイター。LINE Creators Stamp AWARD 2016年、2017年準グランプリ、第４回LINE Creators Stamp MVP AWARDでは準グランプリを獲得。商品、企業キャンペーンやCM、カフェなど様々な分野で展開し、LINEスタンプを中心に支持されています。

本展では、うさぎさん、くまさん、ぬこさま、ぶたさん、わんこ、ひよこさんが、富士山を背景に、静岡おでんを食べ、お茶を飲み、わさび、焼きそば、餃子など、静岡の名物や特産品を手にしたご当地アートワークを展示、フォトスポットで写真を撮っていただけます。ご当地企業様とのコラボレーションアートも展示。

さらに、大ヨッシースタンプ展でベスト100に輝いたヨッシースタンプのスタンプ展示や、うさぎさん、くまさん、ぬこさま、ぶたさん、わんこ、ひよこの立像が静岡初上陸。また、本展の開催に合わせて新しい立像も展示予定で、ヨッシースタンプのキャラクターが大集合する展覧会です。

※画像はイメージです※内容は予告なく変更になる場合がございます。

◆展示内容１

ヨッシースタンプ各キャラクター立像

うさぎさん、くまさん、ぬこさま、ぶたさん、わんこ、ひよこさんのスタンプを模した立像の展示

◆展示内容２

人気スタンプBEST100

大ヨッシースタンプ展で選出された人気スタンプのベスト100を展示

◆展示内容３

絵本「ヨッシースタンプをさがせ！」を再現したフォトスポット

絵本「ヨッシースタンプをさがせ！」から選ばれた「ヨッシースタンプをさがせ！ウォール」が登場

◆展示内容４

ヨッシースタンプご当地フォトスポット

本展のために描き下ろしたご当地アートを背景に記念撮影いただけます

◆展示内容5

ヨッシースタンプご当地コラボアート

静岡のご当地企業様とのコラボレーションによるご当地アートが初登場

アート展示に加え、コラボ商品も販売予定

田丸屋本店のっぽパン石川園

■展覧会記念グッズ

「ヨッシースタンプ展 -The Gotochi-」

会場内にて、展覧会開催を記念して描き下ろしオリジナルアートのイベント記念グッズや新商品を販売。

本展のテーマであるご当地コラボ商品、ご当地ガチャの販売も予定しております。

掲載している商品は一部になります。商品の詳細情報は、 展覧会HPにてご確認ください。

※記載している価格は全て税込みとなります。

※画像はイメージです。

※商品内容は予告なく変更になる場合がございます。

静岡県民に愛されて半世紀！

のっぽパンとヨッシースタンプとのコラボが実現！

みんなだいすき元祖クリーム＆うさぎさんの焼き印入りののっぽパンをこの機会に是非！

＜販売予定日時＞

日時：2/7(土),14(土),21(土)14:00 販売開始

数量：毎回限定120本

金額：324円

※展覧会場限定での販売となります。

※焼き印には個体差がありますのでご了承ください。

入荷数に限りがありますので、

欠品の場合はご了承ください。

こちらの他にもコラボ商品も登場予定です。

■ヨッシースタンプとは？

「うさぎ100％」に始まり、くま、ぬこ、わんこ、ぶたなど、様々な動物をモチーフにしたかわいいスタンプ。企業キャンペーンも含めると述べ数千万のダウンロード数を誇る大人気キャラクター。

「ヨッシースタンプ」SNSアカウントのフォロワー総数は、1000万人越え。もはや、メディアと呼んでもいい発信力。

・LINE公式アカウントフォロワー約1020万人、Twitter: 8.1万人

・グッズ情報公式Twitter3.5万人

・Instagram︓3万人

・LINEクリエイターズアワード2016、2017年、2021年準グランプリ

・発売のLINE＆公式スタンプ、絵文字すべてで、ほぼ1位獲得