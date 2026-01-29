株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大野龍隆）は、2026年3月1日付で、本社執行役員であり米国Fictiv Inc. CEOであるDave Evansが当社米州事業であるMISUMI Americas Business Companyの社長に就任することをお知らせいたします。ミスミとFictivのシナジーを加速させるため、エバンスのリーダーシップの下、米州地域におけるFictivとの統合をさらに推進し、AI を活用した単一のデジタルプラットフォームを構築することで、標準部品・特注機械部品の双方における提供価値を強化し、次世代のものづくりプロセスイノベーションを加速してまいります。

米州におけるものづくりを新たな章へ

今回の新体制の下、ミスミが展開する豊富なコンポーネントと、Fictivが保有するデジタル製造プラットフォームを融合させることで、試作から量産に至るまでの製造プロセスをこれまで以上に迅速かつ効率的に支援してまいります。対象領域は、FA分野、ロボティクス、医療技術、次世代エアモビリティ、航空宇宙、アグリテック、気候技術と多岐にわたります。

Evansは、ミスミが2025年6月に買収したFictivの共同創業者兼CEOとして、グローバル製造ネットワークの構築やクラウドベースの製造支援ツールの開発を牽引してきました。今後はFictivの経営を続けながら、MISUMI Americas Business Companyの社長として戦略とオペレーションの一体化を推進していきます。

＜Dave Evans コメント＞

「米州の製造業は今、大きな変革期を迎えています。ミスミとFictivを単一のデジタルプラットフォームとして統合することで、AIやデジタル製造技術を最大限に活用し、世界最高水準の精度を兼ね揃えた標準部品・特注機械部品をより迅速に提供できる体制を整えてまいります。これにより、お客さまがアイデアをこれまで以上のスピードで製品へと具現化できる環境を実現してまいります。」

デジタル製造を切り開く先見性

Evansは、デジタル製造マーケットプレイスモデルの確立を主導し、厳選された製造パートナーから成るグローバルネットワークの構築や、特注機械部品調達プロセスの複雑性を大幅に低減するクラウドベースのツールの開発・導入に取り組んでおります。その結果、同社は商用および試作を含む4,000万点以上の部品製造を支援するまでに成長しています。

当社グループでは現在、ITやAIを駆使して、従来のやり方では実現できなかったビジネスやサービスを実現する「デジタルモデルシフト」を急速に加速しており、AIへの積極的な投資とFictivのノウハウの活用を通じて、標準品・カスタム品・量産部品・アセンブリ品の領域でさらなるイノベーション創出を進めています。

当社グループでは、毎日約1万件のCADデータがアップロードされており、この膨大なデータは世界有数の製造設計データベースを形成し、AIによる見積、製造性解析、工程最適化を支える重要な基盤となっています。

＜ミスミグループ本社 代表取締役社長 大野龍隆 コメント＞

「米州は当社にとって極めて重要な成長市場です。デジタルモデル事業の拡大に加え、米州でのAI活用の強化やFictivとの統合を進めることで、2030年に向けて本事業のさらなる成長を目指してまいります。日本が誇る精密な品質と、米国のデジタルイノベーションを融合させ、他に類を見ない製造プラットフォームを創出していきます。」

次世代の製造業を牽引できる体制確立

ミスミが培ってきた精密さや品質へのこだわりに、米州地域で加速するイノベーションを象徴する存在であるEvansが率いるFictivのデジタルイノベーションを組み合わせることで、MISUMI Americas Business Company が次世代の製造業を牽引できる体制の確立を目指します。日本の製造現場が築き上げてきた高い品質基準を維持しつつ、米州産業の発展に貢献してまいります。

お客さまへの提供価値

お客さまに対して、統合されたプラットフォームを通じ、以下のような幅広い価値を提供してまいります。

・数百万点の構成可能なコンポーネントおよび標準部品のラインアップ

・デジタル見積による迅速なカスタム部品製造

・AIを活用した製造性設計（DFM）および設計自動化の支援

・厳格な品質管理に基づく高精度な製造サービス

・スタートアップから大手OEMまで幅広い顧客層への支援

・サプライチェーン強靭化とイノベーションサイクルのさらなる加速

製造をより速く、より賢く、そしてより利用しやすいものにすることは、MISUMI Americas Business Companyが掲げる重要な使命です。前述のロボティクス、医療技術など、多様な分野で活躍するイノベーターにとって、精度とスピードを両立できるパートナーの存在は欠かせません。MISUMI Americas Business Companyは、こうしたお客さまの期待に応える存在として、次世代の製造業を支える役割を果たしてまいります。