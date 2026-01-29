Snowflake、新たなAIデータクラウドで、エネルギー業界における低炭素社会への移行を推進

Snowflake合同会社

※本報道資料は米国スノーフレイク社が1月27日に発表(https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-launches-energy-solutions-for-the-ai-data-cloud-to-accelerate-shift-to-a-lower-carbon-future/)した内容の抄訳です。

- Snowflakeのガバナンス機能、パートナー開発ソリューション、業界の重要データセットをまとめたSnowflake Energy Solutionsにより、電気、ガス、石油などのユーティリティー事業者がサイロ化されたIT、OT、IoTデータを単一の安全なプラットフォームに集約できるよう支援- 一元化されたデータにより、資産をリアルタイムかつ明確に把握し、問題の予測、パフォーマンスの最適化、より的確な判断を大規模に実施可能に- ExxonMobil、Expand Energy、IGS Energy、PG&E、Powerex、Siemens、Sunrunは、すでにSnowflakeを活用して運用の刷新、信頼性の強化、業績向上を実現

AIデータクラウド企業であるSnowflake(https://www.snowflake.com/ja/)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）は本日、エネルギー業界に特化した新たなソリューションである「Snowflake Energy Solutions」を発表しました。これはSnowflakeのガバナンス機能、パートナー開発ソリューション、業界の重要なデータセットを単一の製品にまとめ、エネルギー部門向けに提供するものです。Snowflake Energy Solutionsにより、電力、ガス、石油などのユーティリティ事業者は、IT、OT、IoTシステムのデータを安全に接続し、AIのための信頼性の高いデータ基盤を構築することで、インフラストラクチャを刷新し、効率化を図り、より信頼性の高い低炭素社会への移行を推進することができます。

ExxonMobil、Expand Energy、IGS Energy、Powerex、PG&E、Siemens、Sunrunといった企業がSnowflakeを活用して重要なインフラストラクチャのセキュリティを確保し、重要インフラを止めない運用・業務の強靭性の強化を図り、リアルタイムのインサイトを獲得して変動の激しい市場に対応しています。また、今回の導入に伴い、SAPとの新たなパートナーシップ(https://www.snowflake.com/ja/blog/sap-snowflake-partnership-ai-data-cloud/)を形成したことで、エネルギー企業はSAPの金融およびサプライチェーンデータをSnowflake上の運用データや現場データと組み合わせ、ビジネスシステムと運用システムの双方から情報を引き出し、系統運用、資産計画、事業収益に直接活用することができます。

Snowflakeはさらに顧客を支援するため、パートナーが構築し、AIデータクラウドでネイティブに稼働する30以上の新たなソリューションを導入します。

例えば、CARTO(https://carto.com/)はSnowflake上で直接構築された、新たなクラウドネイティブな空間分析機能です。これによりエネルギー企業はシステム間でデータを移動させることなく、地理空間解析を実行し、インタラクティブなマップを構築できます。空間インテリジェンスをSnowflakeのワークフローに組み込むことで、CARTOは担当者が日々の運用上の判断の一環として、資産、インフラストラクチャ、地理的リスクをより深く把握できるよう支援します。

また、ユーティリティ関連テクノロジーのグローバルプロバイダーであるItron(https://jp.itron.com/ja)は、Snowflake上で構築された高度な系統計画ソリューションを導入し、複雑な昨今のグリッドの管理を支援します。このソリューションは業界屈指の8,760時間の電力潮流解析により、何年も先のグリッドパフォーマンスのモデリングを高い粒度で行うことが可能で、従来、数か月かかっていた結果を、数時間で得ることができるため、企業はインフラストラクチャの計画をより正確に行い、不必要なコストを回避し、長期的な信頼性を向上させることができます。

グロ―バルテクノロジー企業のSiemens(https://www.siemens.com/jp/ja.html)は、Siemens Industrial EdgeとSnowflakeの統合により、エネルギー業界や産業部門の企業がデータを分散配置された産業用資産からSnowflakeに安全に取り込み、高度な解析やAIに活用できるようにします。これを基盤として、自然言語を使用して運用データを扱い、パフォーマンス、保守、運用上の問題に関する情報をより迅速に得ることもできる新しい解析機能を提供します。このような機能を組み合わせることで、エネルギー企業が、複雑で分散した運用全体において、信頼性を向上し、コスト削減を図り、より情報に基づく判断を行えるよう支援します。

パートナーが構築するこれらの新たなソリューションは、グリッド計画、資産の健全性、運用の予測といった重要なエネルギー活用ユースケースに対応しており、エネルギー業界の顧客やパートナーの勢いを裏付けるものです。Snowflakeの使いやすいプラットフォームや組み込のガバナンスと組み合わせ、企業がデータを統合し、資産パフォーマンスからネットワーク最適化まであらゆる部分にAIを適用できるようにすることで、担当者がより速やかに業務に着手し、より迅速に成果を達成できるよう支援します。

Snowflakeのエネルギー担当グローバル責任者のFred Cohaganは次のように述べています。「データはエネルギーの未来にとってのコントロールプレーン(制御層)です。グリッドの安全性の確保、重要な資産の保護、変動の激しい市場における需要と供給のバランス確保など、エネルギー企業はどこでもAIを活用することができる、信頼性の高いデータ基盤を求めています。Snowflakeは世界中のエネルギーに関わる責任者がデータの管理方法を刷新し、AIを活用して情報を民主化することを支援しています。これによりデータサイエンティストだけでなく誰でもインテリジェンスをリアルタイムに活用できるようになります。このシフトにより、組織はより効率的に成果を達成し、既存の資産を最適化し、サステナビリティや株主価値の向上を実現することができます」

またテクノロジーは過去100年以上のエネルギーデータの価値を解き放ちつつあります。Snowflake Intelligence(https://www.snowflake.com/ja/product/snowflake-intelligence/)により、現場のエンジニアからアナリスト、技術系、非技術系の社員問わず自然言語を使用して信頼性の高い回答をわずか数秒で得ることができます。これらにより、「データの民主化」から「意思決定の民主化」への移行を実現します。

今回の発表に関するコメント：

- Bidgelyの創業者兼最高経営責任者（CEO）のAbhay Gupta氏は次のように述べています。「Bidgelyはエネルギー業界がデータをアクションに活かせるよう支援するために設立された企業であり、Snowflake Intelligenceによりそのビジョンをこれまでにない規模で実現できるようになります。Bidgelyの業界特化型AIとSnowflakeのデータおよびAIプラットフォームを組み合わせることで、自然言語で瞬時にインサイトにアクセスできるようになり、ユーティリティ事業者が消費パターン、顧客の行動、分散型エネルギーの影響をより深く把握できるよう支援します。これにより、エネルギー担当者は長時間の解析サイクルを経ることなく、より迅速で情報に基づいた意思決定を行えるようになります」- EDF（フランス電力）のシニア・エンタープライズ・プロダクト・マネージャー・データ担当、Alex Read氏は次のように述べています。「急速に変化するエネルギー情勢において、信頼できる顧客状況をリアルタイムに把握することは不可欠です。Snowflake上にインテリジェントカスタマーエンジンを構築したことで、機密データの安全な統合が可能になりました。これにより、エネルギー効率の向上から、支援を必要とする顧客の特定、そして最も重要な局面でのパーソナライズされたサポートの提供に至るまで、インサイトをアクションへとつなげるスピードが大幅に加速しました」- EnergyHubのエンジニアリング担当バイスプレジデントのJustin McCammon氏は次のように述べています。「信頼性が高く安価でクリーンなグリッドを構築するためには、VPP（仮想発電所）を従来の発電所と同等に信頼できるものとしなければなりません。Snowflakeにより、VPPが従来型インフラと同等の水準を達成するために不可欠である、低遅延のテレメトリ、正確な予測、信頼できるパフォーマンスを提供しています。最終的には、ユーティリティ事業者にデータドリブンによる確信を提供し、VPPをグリッド計画の中心的な存在へとシフトさせることを目指しています」- Expand Energy Corporationの最高情報責任者であるJohn Christ氏は次のように述べています。「Snowflake上に構築する当社のデータプラットフォームは、事業システムおよび現場システムの運用を一元的に把握できる信頼性の高いツールです。監視の自動化、M&A統合の簡素化、およびSnowparkを通じた機械学習の適用により、複雑さを取り除き、年間数千時間を節約しています」- IGS EnergyのプロダクトマネージャーであるDan Shah氏は次のように述べています。「Snowflakeにより、精度を犠牲にすることなく、AIモデルの構築、稼働の簡素化、コストの削減、インサイトのより速やかな把握を実現できます。このような簡素な設計により、担当者はより優れた顧客体験を提供し、より持続可能な未来の実現に向けてより迅速に進むことに集中できます」- PG&Eのシニアバイスプレジデント兼最高データ＆アナリティクス責任者であるDavid Leach氏は次のように述べています。「安価で信頼性の高いエネルギーに対する顧客の期待に応えられるかどうかは、データ環境を簡素化し、事業のあらゆる側面でインテリジェンスを活用できるかどうかにかかっています。Snowflakeにより、サイロ化されたレガシー環境を統合し、機密性の高い規制関連データや運用データを適切に扱い、現場やコントロールセンターの担当者にタイムリーな分析情報を提供することができます。この基盤により、これまで以上に信頼性の高いサービスを求めやすい価格で顧客に提供することができます」- Powerexのデータシステム＆アプリケーション開発担当ディレクターのIan Mathieson氏は次のように述べています。「データは市場における俊敏性の基盤です。レガシーシステムからSnowflakeに移行したことで、より迅速で大規模なAIによる予測やLLMによる市場インサイトの獲得が可能となり、組織全体で意思決定や取引の成果の向上につながっています」- Siemensのファクトリーオートメーション部門担当最高経営責任者（CEO）であるHorst J. Kayser氏は次のように述べています。「エネルギー転換を進めるためには、再生可能資産のパフォーマンスからグリッドの最適化まで、これまでにない運用の可視化が必要となります。Siemens Industrial EdgeとSnowflakeの製品を組み合わせたソリューションにより、信頼性、セキュリティ、拡張性を確保しながら、何十年分もの運用データを統合することができます。これによりエネルギー業界の顧客が分散型資産の大規模管理、機器故障の予測、エネルギー生産のさらなる最適化を実現できるよう支援します。顧客が持続可能な発電に伴う複雑な課題に対応できるよう支援するためには、このデータ主導のアプローチが非常に重要です」- Sunrunのエンタープライズテクノロジー担当バイスプレジデントのRohit Ayyagari氏は次のように述べています。「Sunrunではあらゆる顧客体験にデータを活用しています。Snowflakeは、当社の事業全体の分析やイノベーションのための拡張可能な基盤であり、レイテンシーの削減、精度の向上、7,500名以上のユーザーへのより迅速なインサイトの提供を可能にしてくれるものです」

関連情報：

- Snowflake Energy Solutionsの利用開始についてはこちら(https://www.snowflake.com/en/solutions/industries/manufacturing/energy/)をご覧ください。- 本発表が業界にとってどのような意味を持つのかについて、こちらのブログ投稿(https://www.snowflake.com/en/blog/data-driven-energy-solutions/)でご紹介しています。- エネルギー事業者によるAIやデータを活用したイノベーションの推進に関するSnowflakeの石油・ガス(https://www.snowflake.com/en/webinars/thought-leadership/oil-gas-modernize-data-for-resilience-performance-and-ai-2026-02-24/)および電力・公益事業(https://www.snowflake.com/en/webinars/thought-leadership/power-utilities-modernize-data-for-resilience-performance-and-ai-2026-02-26/)のウェビナーの登録を受け付けています。

Snowflakeについて

