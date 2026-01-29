【ウェスティンホテル横浜】春本番、いちごへの恋心は最高潮に。ウェスティンホテル横浜のいちごアフタヌーンティー第2弾

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）23階ロビーラウンジにて好評開催中の恋するいちごアフタヌーンティー 。3月9日（月）より内容を一新し、第2弾となる「もっと恋するいちごアフタヌーンティー」が登場します。

現在開催中のアフタヌーンティーでは、いちご尽くしのデザートやセイボリー、別添えでご提供するフレッシュないちごなどがご好評をいただいています。3月9日からは、その構成はそのままに、より多彩な表情のいちごをお楽しみいただける内容へとアップデート。デザートには抹茶や水まんじゅうなど、和のエッセンスを取り入れたラインナップをご用意します。ランチタイムのセイボリーには地元食材を取り入れ、ウェスティンホテル横浜らしい味わいを表現。ディナータイムには、お酒にも合うセイボリーに内容を変更して、お届けします。

23階ロビーラウンジスタンド上段のスイーツ４種下段にはセイボリーが５種

人気のいちごアフタヌーンティーの第２弾はその名も「もっと恋するいちごアフタヌーンティー 」。

今回も、いちご尽くしのスイーツをさまざまな表情でご用意しました。「苺ホワイトショコラプリン」にはエルダーフラワージュレを重ね、少しずつ暖かくなる季節の高揚感を表現しています。

桜の開花が近づくころには、「苺とライチの水まんじゅう」でひと足早くお花見気分を味わってみてはいかがでしょうか。テイクアウトでも人気のモンブランをアフタヌーンティー用にアレンジした

「苺と抹茶のモンブラン」は、いちごに抹茶のほろ苦さが加わり、季節を先取りする新茶の季節を彷彿とさせる、思わず顔がほころぶ味わいに仕上げました。

土日祝日限定でご提供するパフェは、いちごとクリームチーズにバジルクランブルをアクセントとして加え、春らしくフレッシュな味わいをお楽しみいただけます。

セイボリーにも、いちごの要素をふんだんに取り入れました。ランチタイムには、湘南トマトのフォームを添えた「苺のガスパチョ」や、いちごジャムの酸味が肉の旨みを引き立てる「やまゆりポークのリエット」などをご用意。ナイトタイムには、「苺のカプレーゼ」や「苺とクリームチーズのミニスライダー」、「ストロベリーガスパチョ」などをお届けします。

別添えでフレッシュないちごもご提供。いちご本来の瑞々しい味わいと、ウェスティンホテル横浜のシェフたちによって多彩な表情へと昇華されたスイーツやセイボリーの味わいの変化を、ぜひご堪能ください。

【もっと恋するいちごアフタヌーンティー開催概要】

開催期間：2026年3月9日（月）～2026年5月31日（日）

営業時間 ：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店・120分制）

料金 ：

アフタヌーンティー 平日 8,200円 / 土日祝 9,200円

ナイトアフタヌーンティー ライト 8,200円 / スタンダード 9,200円 / プレミアム 12,300円

ご予約 ： https://x.gd/GO1z3

23階シュガー・マーチャントレモンとポピーシードのパウンドケーキ桜と苺のロールケーキ新作ケーキも5種

ロビーラウンジに併設するペイストリーショップ〈シュガー・マーチャント〉では、3月1日（日）より新作ケーキの販売を開始いたします。

手土産としてもご好評をいただいている長さ23cmのパウンドケーキには、爽やかなレモンの酸味とポピーシードのほんのり香ばしい香りが漂う「レモンとポピーシード」と、70％チョコレートのほろ苦さにコーヒー風味のバタークリームを合わせ、バナナをアクセントに加えた

「リッチショコラとコーヒーバタークリーム」の2種類をご用意しました。

桜の開花に合わせ、3週間限定で春限定の桜スイーツが登場します。人気のモンブランは、桜クリームとシャンティをたっぷりと使用した「桜のモンブラン」としてご提供。

また、季節のいちごと桜のモンブランクリームを贅沢に絞った「桜と苺のロールケーキ」も、同期間限定で販売いたします。

さらに、マンゴーとトロピカルムースリーヌ、ココナッツクリームがフレッシュにマリアージュする「トロピカルミルフィーユ」は、国際女性デーにちなみ、ミモザを思わせる華やかな装いに仕上げました。

少しずつ暖かさを感じ始める3月上旬。まだ厚いコートは手放せなくても、ひと足早く春の訪れを感じるケーキとともに、新しい季節への期待感を高めてみてはいかがでしょうか。

【シュガー・マーチャント概要】

■営業時間：10:00～22:00 (ケーキの販売は10:30～）

■価格

レモンとポピーシードのパウンドケーキ 3,500円

リッチショコラとコーヒーバタークリームのパウンドケーキ 3,500円

桜と苺のロールケーキ（3月16日～4月5日限定販売） 2,800円

桜のモンブラン（3月16日～4月5日限定販売） 950円

トロピカルミルフィーユ 950円

ショコラバナナリュクス 950円

ストロベリーブルーム 950円

シーズナルフリュイタルト 1,200円

■ホームページ：https://lobbylounge.westinyokohama.com/

■ウェスティンホテル横浜について

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/)

Instagram: https://www.instagram.com/westinyokohama/(https://www.instagram.com/westinyokohama/)

Facebook: https://www.facebook.com/westinyokohama

■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので、詳細はjoinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy(https://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy)

をご覧ください。

Marriott Bonvoy の会員になると、世界30以上のホテルブランドでお得な会員限定料金でのご宿泊に加え、無料宿泊やレストラン、バー、スパなどで使えるポイントを効率よく貯められます。入会費・年会費は無料。ぜひこの機会にご入会いただき、あなたの旅をもっと楽しく、もっと贅沢に。