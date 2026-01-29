パトスロゴス、Combosite人事給与に新機能「報酬制度シミュレーション・適用」を追加

株式会社パトスロゴス

株式会社パトスロゴス（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：牧野 正幸、以下「当社」）は、当社が提供する大企業向け人事給与SaaS「Combosite（コンボジット）人事給与」に新機能「報酬制度シミュレーション・適用」を追加しました。本機能は、報酬制度改定に伴う変更箇所の設定から、給与計算の試行・検証・結果照合、本番環境への適用までを、制度変更プロジェクト単位で一元管理し、画面上で完結させるものです。これにより、大企業の報酬制度改定における検証負荷とリスクを大幅に削減し、制度改定に伴う給与改定をよりスムーズに運用できるよう支援します。

開発の背景：頻発する報酬制度改定と手作業による検証の限界

近年、大企業では優秀な人材の確保・定着を目的に、賃上げやジョブ型雇用への移行、福利厚生の見直しなど、報酬制度の改定が頻繁に行われています。

これに伴い、人事部門は以下を代表とする作業を行うことが求められますが、その作業に発生する費用と工数が課題でした。

- 変更箇所の特定・影響範囲の確認- 試算・検証・結果照合- 検証済み内容の本番環境への適用

このような課題を解決するため、本機能の開発・提供に至りました。

新機能「報酬制度シミュレーション・適用」の3つの特長

本機能は、報酬制度改定に伴う一連の作業を、制度変更プロジェクトとして一元管理し、これまで表計算ソフトで行っていた工程を「Combosite人事給与」上で実施できるようになり、検証負荷と運用リスクの低減に貢献します。

1.変更箇所をひと目で把握し、改定内容を一元管理

- 制度改定に伴い変更が必要な項目は全て「要設定」として可視化されるため、担当者は対応すべき箇所を迷わず特定できます。- 対応が完了した項目は「設定完了」と表示され、進捗状況をひと目で把握できます。2. テスト実行から結果・明細、差分把握までを画面上で完結- 給与計算のテスト実行から、計算結果・給与明細・支給額内訳・差分の確認までを同一画面上で行えます。- 想定した試算結果と実際の計算結果を並べて確認できるため、差分を即座に把握でき、結果照合までの一連の確認作業を一気通貫で進められます。

3.検証後は本番環境へ一括適用

- 検証済みの変更内容は、適用日を指定して本番環境へ一括適用できます。

今後の展望

当社は本機能の提供を通じて、人事担当者を複雑なオペレーション業務から解放し、より付加価値の高い「戦略的人事」へ注力できる環境を支援します。

今後も「Combosite人事給与」は、大企業特有の複雑な業務要件に応える堅牢かつ柔軟な給与計算基盤として進化を続け、人事部門の生産性向上と人的資本経営の推進に貢献してまいります。

コメント

株式会社パトスロゴス 取締役CTO 高安 智

「『Combosite人事給与』は、複雑な運用を抱える大企業の人事給与担当者が、安心して使える人事給与システムを目指しています。 今回の「報酬制度シミュレーション・適用」は、これまで担当者が多大な労力を費やしてきた手作業による検証と修正の繰り返しを不要とします。 制度を変えることは、企業が変わることです。変化を恐れず、戦略的な報酬制度をスピーディーに実現するための基盤として、本機能を活用いただけることを願っています。」

サービス

「Combosite人事給与」

日本の大企業1,500社以上の人事給与システムの開発経験を持つ専門チームが、大企業の実務に必要な機能をゼロベースで再定義し、開発したSaaS型人事給与システムです。複雑な給与計算や大量データの処理に対応する「網羅性」と、マスタ管理や計算処理のスピードを追求した「業務効率性」を両立。大企業特有の要件に標準機能で応えつつ、使いやすさを極限まで高めた、次世代の人事給与計算SaaSです。

URL：https://www.pathoslogos.jp/combosite/

会社概要

株式会社パトスロゴス

パトスロゴスは、日本の大手企業向けERP市場を切り拓いてきた牧野正幸が、2020年に「人事の未来を創る」ことを掲げて創業したHRテック企業です。大企業向けの人事ソリューションであるHR共創プラットフォーム「PathosLogos」と人事給与SaaS「Combosite人事給与」を提供しています。

日本の大企業が最適な領域特化型HR SaaSを自由に選べるようにし、すべての人事データを一元化することで、人事の未来を創り、人事の生産性を向上させることに貢献しています。

会社名 ：株式会社パトスロゴス

代表者 ：代表取締役CEO 牧野 正幸

設立 ：2020年10月

所在地 ：東京本社：東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル5F

大阪支社：大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー3F

九州支社：福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多5F

事業内容：HR共創プラットフォームおよび給与SaaSの開発・販売・保守

共創SaaSの代理販売、人事領域コンサルティング

URL ：https://www.pathoslogos.co.jp/