最先端AI技術のスタートアップ 燈株式会社と出資および協業に関する契約を締結

三菱電機株式会社左から 三菱電機 執行役社長 漆間 啓、燈株式会社 代表取締役社長 野呂 侑希

三菱電機株式会社は、産業特化型AIの高精度化と実用化により革新的ソリューションを提供するスタートアップ企業である燈株式会社（以下、燈社）と、出資および協業に関する契約を締結しました。

当社は、燈社との提携を通じて、最先端のAI技術を活用した事業変革を加速することで、新たな価値創出とSerendie(R)（セレンディ）関連事業の拡大を目指します。

■ 出資および協業契約締結の狙い

近年、社会課題が複雑化する中、企業が新たな価値を創出し続けるためには、従来の業務改善にとどまらない事業変革が求められています。また、生成AI技術の飛躍的な進化に伴い、多くの企業が新規事業創出やバックオフィス業務へ生成AIの導入を進めており、事業競争力の強化と持続可能な成長の実現に向けては、生成AI技術の実装と戦略的な活用が不可欠となっています。

燈社は、AIをはじめとした最先端技術で社会課題を解決する東京大学発のAIスタートアップ企業で、デジタルツイン（※1）を利活用する独自シミュレーション基盤の開発やAIエージェント（※2）の迅速な実装などの強みを活かして、多くのソリューションを提供しています。

今回の契約を通じて、燈社が保有する高度な技術力や課題解決力と、当社の強みであるコンポーネントや顧客資産、ドメインナレッジを組み合わせることで、潜在的な顧客課題の発掘を促進し、新たなサービス創出や価値提供先の拡大を加速することを目指します。

今後は、AI技術を活用したユースケースを積み上げながら、社会インフラの保守運用作業等の省人化・自動化や、工場の知能化・自動化による無人化工場の実現など、既存事業の枠にとらわれない新たな価値創出に取り組みます。これらの取り組みを通じて、Serendie関連事業の拡大、「デジタルによるイノベーティブカンパニーへの変革」を加速することで、さまざまな社会課題の解決に貢献します。

■両社コメント

燈株式会社 代表取締役社長 野呂 侑希氏 コメント

「長きにわたり、確かな技術で世界の産業インフラを支え続けてこられた三菱電機様と、このような形で強固なパートナーシップを結べたことを大変光栄に存じます。

燈は創業以来、現場の『実データ』に基づいたAI実装にこだわってまいりました。三菱電機様の持つ『Serendie』という強力なデジタル基盤と、当社の『現場を理解し、ハードウェアを動かすAI技術』を融合させることで、産業の自律化・知能化を加速させます。両社のシナジーにより、日本から世界へ、新たな産業革新の波を起こせると確信しております。」

三菱電機株式会社 執行役社長 漆間 啓 コメント

「当社は、デジタル基盤『Serendie』の強化や、生成AIの活用により、新たな事業価値の創出や競争力強化に取り組んでいます。今回の出資および協業契約の締結は、当社が掲げる『デジタルによるイノベーティブカンパニーへの変革』の一環であり、両社の強みを最大限活用することで、Serendie関連事業の一層の強化を図りながら、社会課題の解決に繋がる新たなソリューションを提供してまいります。」

■燈株式会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/357_1_32a405b574c2398e35babe69f1eec7eb.jpg?v=202601290251 ]

■商標関連

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/357_2_4ac42500d9e0ad9d69d3e9a771ceaa0a.jpg?v=202601290251 ]

■三菱電機グループについて

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献します。社会・環境を豊かにしながら事業を発展させる「トレード・オン」の活動を加速させ、サステナビリティを実現します。また、デジタル基盤「Serendie(R)」を活用し、お客様から得られたデータをデジタル空間に集約・分析するとともに、グループ内が強くつながり知恵を出し合うことで、新たな価値を生み出し社会課題の解決に貢献する「循環型 デジタル・エンジニアリング」を推進しています。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2024年度の連結売上高は5 兆5,217 億円でした。詳細は、www.MitsubishiElectric.co.jp(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)をご覧ください。

※1 現実世界の物や人をサイバー空間にリアルタイムで再現する技術

※2 ユーザーに代わって目標を達成するために、データを収集して自律的に最適な手段を選択し、

タスクを実行 するAI技術

＜お客様からのお問い合わせ先＞

三菱電機株式会社 デジタルイノベーション事業本部 AXイノベーションセンター

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

E-mail：ax-ic@px.MitsubishiElectric.co.jp