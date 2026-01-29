【チーズガーデン】心浮き立つ華やかなホワイトデーシーズン限定カフェドリンク　“ホワイトショコラ×ヘーゼルナッツ×チーズ”のハーモニー『Sweet White Fromage』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、展開する一部のカフェ店舗にて、2026年2月16日（月）～3月15日（日）の期間、ホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』を販売いたします。

※画像はイメージです

今回のホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』 は、ホワイトカラーが印象的な、ホワイトデーシーズンを華やかに彩るチーズスイーツドリンクです。チーズガーデンこだわりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」などをのせた、パフェのようなビジュアルも楽しめる飲むチーズケーキドリンク「ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク」や、香ばしいヘーゼルナッツとミルキーなホワイトショコラ、那須本店に併設する工房で製造しているチーズフォームが生み出す、まろやかで深みのある味わいのフローズンフロマージュドリンク「ホワイトショコラフローズンフロマージュ」、深みあるまろやかな甘さのホワイトショコラミルクとヘーゼルナッツの豊かな風味、チーズのミルク感が楽しめる温かいドリンク「フロマージュホワイトショコラ」の3品を販売いたします。

チーズガーデンのドリンクとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と素敵な時間をお過ごしください。

【ホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』概要】

・販売期間：2026年2月16日（月）～3月15日（日）予定

・販売店舗：下記15店舗

栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

宮城県：イオンモール名取店

群馬県：イオンモール太田店

埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉県：シャポー船橋店

新潟県：万代シテイ・ビルボードプレイス店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

※イオンモール太田店、万代シテイ・ビルボードプレイス店は「ホワイトショコラフローズンフロマージュ」の提供はございません。

※イオンモール名取店は「フロマージュホワイトショコラ」の提供はございません。

※販売店舗が変更となる場合がございます。

【ホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』商品詳細】

１. ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク 900円（税込）

爽やかな味わいのレアチーズケーキドリンクに、ホワイトチョコレートソース、ローストヘーゼルナッツシロップを重ねて、ホイップクリームを盛り込み、なめらかで柔らかな口当たりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」をのせました。ホワイトチョコレートコポー※と、アーモンドプラリネ、キラリと輝くジュエリーシュガーをトッピングした、ホワイトカラーの上品なビジュアルも楽しめ、多彩な素材のハーモニーも味わえる “飲むチーズケーキ”です。

２. ホワイトショコラフローズンフロマージュ 850円（税込）

クリーミーな味わいが楽しめるなめらかな食感のパンナコッタに、風味豊かなローストヘーゼルナッツシロップとホワイトチョコレートミルク、氷をあわせてミキシングしたホワイトショコラミルクフローズンに、チーズガーデンオリジナルのチーズフォームを重ねて、その上にホイップクリームを盛り込みました。ホワイトチョコレートソースとホワイトチョコレートコポーをトッピングして、ジュエリーシュガー、アーモンドプラリネで仕上げた、様々な素材が織りなすビジュアルも楽しめるフローズンドリンクです。ホワイトチョコレートのまろやかなコクや甘み、チーズのミルキーな味わい、アーモンドプラリネの香ばしさと食感などが絶妙に調和した一品です。

３. フロマージュホワイトショコラ 750円（税込）

ホワイトチョコレートソースとローストヘーゼルナッツシロップ、ミルクをあわせてスチームし、ふんわりとしたチーズフォームを注ぎ入れて優しく混ぜ合わせた、なめらかな口当たりが楽しめるホットドリンクです。ホワイトチョコレートソース、ホワイトチョコレートコポー、アーモンドプラリネとキラキラ輝くジュエリーシュガーをトッピングして、ふわりと粉雪が舞い降りたかのような見た目と風味豊かな味わいがひろがります。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/