『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』初のポップアップストア「みんなのラブ高 POP UP SHOP」

株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、ラブライブ！シリーズの最新プロジェクト『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』のオリジナルグッズの販売を行う初のポップアップストア「みんなのラブ高 POP UP SHOP」を、東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA(渋谷モディ2階)にて2026年2月13日(金)より3月1日(日)まで期間限定で開催いたします。

本イベントでは、ユーザー参加企画で生まれた制服姿のイラストを使用した新商品販売や、パネル展示を行います。また、会場で商品をご購入いただいたお客様には、ご購入金額3,000円（税込）ごとに「スタッフパス風ステッカー」（全15種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

■「みんなのラブ高 POP UP SHOP」 イベント概要

【開催場所】東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA

（東京都渋谷区神南1丁目21-3）

【開催期間】2026年2月13日(金)～3月1日(日)

【営業時間】11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なります。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

【イベント内容】

●制服姿のイラストを使用したグッズ等、

『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』新商品を多数販売

※ご購入個数制限につきましては下記の通りとなります。

また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

・ランダム商品のご購入は、各商品1会計20個まで。

・オープン商品のご購入は、それぞれの商品で各種類 1会計3個まで。

●購入特典

1会計につき3,000円(税込)お買い上げいただくごとに、

「スタッフパス風ステッカー」(全15種)をランダムで1枚プレゼントします。

●エポスカード特典

イベント会場でエポスカードをご提示いただいたお客様には、

「スタッフパス風ステッカー」(全15種)を追加でもう1枚プレゼント！

●1st LIVE連動特典

3,000円(税込)以上ご購入された方で、

『いきづらい部！1st LIVE ～ What is my L ? ～』（2026年2月14日(土)・15日(日)開催）の

公式ライブグッズとして販売されるプロフィールカードをレジでご提示いただくと、

制服ver.のプロフィールカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント！

●パネル展示

制服姿のイラストを使用した、いきづらい部10人のパネルを展示

【主催】株式会社バンダイナムコフィルムワークス

【ご来店されるお客様へお願いとご案内】

店内状況に応じて整理券配布など、入店制限を設ける場合もございます。予めご了承ください。

また、店頭周辺での待機はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

■入場に関するご案内

＜予約入場について＞

東京会場では、2月13日（金）～2月15日（日）の一部時間帯において、Live pocketにて予約いただいたお客様のみ物販エリアへご入場いただけます。

この時間帯においては、1回の入場に対してお会計は1回となります。再入場はできません。

＜予約対象日時＞

2026年2月13日（金）～2月15日（日）

11:10～/ 11:30～/ 11:50～/ 12:10～/ 12:30～/12:50～/13:10～

2月13日（金）～15日（日）の13:30以降、ならびに2月16日（月）以降はイベント物販エリアの入場に事前予約は不要です。どなたでも商品をご購入いただけます。

※予約入場の申し込みについては、先行予約（抽選）と一般予約（先着）の2種とさせていただきます。

※一般予約に関しては、先行予約数確定後、空き枠でのご案内となります。

＜先行予約（抽選）＞

申し込み期間：1月28日（水）21:00～2月2日（月）23:59まで

※2月3日（火）当選確定予定

2月13日（金）先行ページ(ID:1023622) https://livepocket.jp/e/iw8sm

2月14日（土）先行ページ(ID:1023624) https://livepocket.jp/e/ckfg_

2月15日（日）先行ページ(ID:1023626) https://livepocket.jp/e/eqtm3

【一般予約（先着）】

申し込み開始：2月7日（土）12:00～ 予定

※枠がなくなり次第終了とさせて頂きます。

■WEB通販について

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE（https://a-onstore.jp/shop/lovehigh-popup2026/）にて、2月24日（火）18:00から3月9日（月）23:59まで、本イベント商品の通販予約受付を実施致します。

※商品は後日お届けになります。

※通販では購入特典、エポスカード特典、1st LIVE連動特典はございません。

■『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』について

2025年に発表されたラブライブ！シリーズ最新プロジェクト。インターネット高校「Love学院高等学校」、通称L高に集まった日本各地のサテライト校に所属する凸凹な10人が、L高を盛り上げるためにスクールアイドル活動を開始する、新しい「みんなで叶える物語」です。本プロジェクトは、XとYouTubeなどオールメディアで展開しているほか、メインキャスト10人によるグループ「いきづらい部！」のライブ活動やイベントも実施。2026年2月14日（土）・15日（日）には「いきづらい部！」初の単独ライブ【いきづらい部！ 1st LIVE ～ What is my L ? ～】の開催が決定しています。

■ラブライブ！シリーズについて

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。2010年に「ラブライブ！」プロジェクトが発表され、シリーズ15周年を迎えました。『ラブライブ！』、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』、『スクールアイドルミュージカル』と、数々のシリーズ作品を生み出してきました。2025年には新たに『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』が発表されました。

■関連サイト・SNS

◎『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』公式サイト：

https://www.lovelive-anime.jp/lovehigh/

◎『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』公式X：https://x.com/ikizulive_staff

◎バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」：https://a-onstore.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/

