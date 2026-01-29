自律型警備ロボット「C-SParX」を展開するセントラル警備保障、『MEEQ SIM』で安定した通信とコスト削減を実現

ミーク株式会社

ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）は、セントラル警備保障株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員社長：市川東太郎 以下、セントラル警備保障）が提供する警備ロボット「C-SParX」※1（シースパークス）の通信に『MEEQ SIM』が採用されたことをお知らせします。

※1 ：「C-SParX」サービスサイト

https://www.we-are-csp.co.jp/corporate/csparx/index.php

採用背景

セントラル警備保障では、ロボティクス・AI・画像解析・ネットワークなど、先進的な技術を集結した警備ロボット「C-SParX」を開発し、オフィスや商業施設などの警備に活用しています。「C-SParX」は設定したルートを正確に自律走行し、カメラで捉えた画像をAI解析することで、異常をすばやく発見して警備員に知らせます。また、不審者に向けた威嚇音での警告や、多言語での音声案内、防災センターなど遠隔地との通話ができる機能などが搭載されており、巡回や立哨（特定の場所に立って行う警備）の一部を「C-SParX」に置き換えることで、コストを抑えた警備プランの提供を実現しています。

警備ロボット「C-SParX」

「C-SParX」では、本体とクラウド間、およびクラウドと警備員の持つタブレット端末間を結ぶ通信にモバイル回線を活用しています。リアルタイムで監視映像の伝送を行うには、大容量通信が可能であることと、リスク検知時のリアルタイム性を保つ安定した通信が必要です。これらの条件を様々な環境で満たすために、これまでは複数キャリアの回線を使い分けており、管理の煩雑さが課題となっていました。

そこでこの度、3キャリアに対応している点や、大容量通信に最適な「上り特化プラン」※2により費用を抑えた運用が可能な点などを評価いただき、「C-SParX」の通信に『MEEQ SIM』を採用いただきました。

※2：ミーク、IoT向け上り特化プランを業界最安値水準で提供開始（当社プレスリリース）

https://www.meeq.com/news/20230221/

セントラル警備保障における『MEEQ SIM』活用

「C-SParX」では、映像伝送による大容量通信に合わせ、大容量の独自プランと「上り特化プラン」を併用することで通信費用を必要最小限に抑えています。また、「常時受信していた監視映像を、必要なときだけ受信したい」など、警備先から運用変更の要望を受けた際も、適切な通信プランへの変更が『MEEQ SIM』の管理コンソール上で完結するため、事務作業の効率化にも寄与しています。

セントラル警備保障は今後、「C-SParX」において、商業施設などでの案内対応といった新たな機能開発や、導入先で必要に応じた柔軟性の高い画像解析機能の実現など、個別のニーズに対応するための高機能化を進めていく予定です。当社は今後も、『MEEQ SIM』の提供を通じてセントラル警備保障の事業拡大を支えてまいります。

＊『MEEQ』サービスサイトにて、セントラル警備保障の導入事例インタビュー記事を掲載しています。

URL：https://www.meeq.com/meeq/casestudy/0050.html

■MEEQについて

MEEQは、直感的なコンソール画面を通じて、簡単にIoT向け通信サービスを購入／決済／登録／管理ができるIoT/DX プラットフォームです。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI回線のデータ通信専用SIMの利用が可能で、お客様側でシステムを用意しなくとも簡単にIoT回線を追加し、さまざまな事業をサポートすることができます。

データを自動的に加工し、蓄積して、お客様のシステムの一部としてご利用いただけるデータベース「IoTストレージ」や、データを分析してアクションに結び付けるアプリケーションなど、 IoT事業者やIoTを活用したい企業の皆様が簡単に利用できるサービスを拡充しています。

URL：https://www.meeq.com/meeq/

■ミーク株式会社について

IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。

また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

