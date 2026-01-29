スニダン、1,000万ダウンロード突破

株式会社SODA

株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、ファッション&コレクティブルフリマアプリ「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）の累計ダウンロード数が、1,000万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

2019年4月に公式アプリの提供を開始したスニダンは、スニーカーやアパレルを中心とするファッション領域やトレーディングカード・フィギュアなどを中心に、個人間での売買を簡単に行えるファッション・コレクティブルフリマアプリです。月間利用者数は600万人以上、累計出品数は3,400万点（※1）を突破し、多くのお客さまにご支持いただいております。

※1：2026年1月時点

スニダンはフリマアプリサービスの中でも、スニーカー・アパレル・トレカ・フィギュアなど、対象のカテゴリーにて商品情報が既に登録されているのが特徴です。商品の写真撮影や、説明文章の作成が不要で、相場情報から値決めの負担なく出品が可能で、シンプルな取引を実現しています。これまでにスニダンに商品登録された数は、約80万点（※2）です。登録されている商品のカテゴリー比率をみてみると、「アパレル」カテゴリーが「スニダン」登録商品の4割以上を占めていることがわかりました。次に多いのは、取引量が急増している「トレカ」カテゴリーで、最新シリーズから昔のトレカまで、幅広いトレカの取引をお楽しみいただけるよう、登録数も増えています。（※3）

また、スニダンに登録されているブランド数は1,067ブランド（※2）にものぼります。

※2：2026年1月時点

※3：スニダンに登録されている商品のカテゴリー比率（2026年1月時点）

スニダンのサービスは、スニーカーの最新発売情報を発信する「メディアサイト」から始まりました。現在まで、スニーカー、アパレル、トレカをメインに新作アイテムや流行・注目アイテムについて、毎日情報発信をおこなっています。サービス開始から1,000万ダウンロードを突破した2026年1月までで、累計28,700本以上（※4）の記事が公開されています。

※4：2026年1月時点

SNKRDUNK記事一覧ページ：

https://snkrdunk.com/articles?page=1&perPage=25&department=apparel(https://snkrdunk.com/articles?page=1&perPage=25&department=apparel)

スニダンでは、取引の過程で運営がすべての商品を確認し、正規品を保証する「真贋鑑定」をおこなっており、プロの鑑定士が100名以上在籍しています。現在、個人間取引の商品だけでも1,000万件以上の鑑定数を突破しています。スニダンの鑑定精度は99.9993%（※5）となっており、安心・安全な「真贋鑑定」を経て、お客さまへ商品をお届けしています。

※5：2024年12月1日～2025年11月30日の取引数から、真贋鑑定にて過ちが発生した件数から算出

この度の1,000万ダウンロード突破を記念して、「1,000万ダウンロード記念キャンペーン」を実施いたします。

■スニダン 1,000万ダウンロード記念キャンペーン

【キャンペーン期間】

2026年2月5日（木）13:00～2026年02月11日（水）23:59

【キャンペーン内容】

期間中にクーポンを取得すると、先着3,000名様が、アパレル・バッグ・服飾品・アクセサリーに使える「1,000万ダウンロード記念10%OFFクーポン」をご利用いただけます。

※割引上限金額は、最大1,000円までとなります

※3,000円以上の商品購入にご利用いただけます

※期間中、一回のお買い物にご利用いただけます

【キャンペーン参加方法】

会員登録後、アプリで開いた際に特設ページに表示される「クーポンを取得する」から取得いただけます。

※クーポン獲得にはSMS認証が必要です

詳細は、2026年2月5日（木）13時よりスニダンアプリ内に表示されるキャンペーン特設ページをご覧ください。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級ファッション&コレクティブルフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、より多くのお客さまに「スニダン」をご利用いただけるよう引き続きサービス開発に取り組んでまいります。