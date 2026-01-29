ルームクリップ、2025年の暮らしを支えた注目プロダクト「RoomClipセレクション2025」を発表

ルームクリップ株式会社

住生活の領域に特化した日本最大級のソーシャルプラットフォーム「RoomClip」（https://roomclip.jp/(https://roomclip.jp/)）を運営するルームクリップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：高重正彦）は、投稿写真や検索キーワードなどのデータを基に、住領域において2025年の暮らしを支えた注目プロダクトを選出・表彰する「RoomClipセレクション2025」を本日発表いたしました。

【実施の背景】

当社は「人と人、人と企業が繋がる住生活の新しい産業と文化を築く」というビジョンに基づき、企業と人がつながるプラットフォームを運営しています。RoomClipセレクション2025を通して、ユーザーのトレンドやニーズを企業に届け、商品作りやコミュニケーションに生かしていただくことで、ユーザーの多様で豊かな暮らしを支援してまいります。

【概要】

2025年、暮らしに寄り添い、多くのユーザーから支持を集めたプロダクトを選出いたしました。2025年12月に当社から発表した「RoomClip住文化研究所トレンドレポート2025-2026」（https://lab.roomclip.jp/trendreport/2025(https://lab.roomclip.jp/trendreport/2025)）で選出されたキーワードや、2020年代を通じて注目され続けているテーマをもとに、RoomClip内での投稿数、コメント数、検索数の推移を詳細に分析し、総合的に評価しました。

【受賞製品一覧】

■AKARIシリーズ／イサム・ノグチ AKARI

日本のカルチャーやインテリアに対する注目度の上昇は、和モダンに類される定番のデザイナーズプロダクトの再評価にもつながっています。本製品は中でも直近注目が高まった代表的なアイテム。新しい世代にも受け入れられる様子がSNS上で見られました。

（写真撮影：kaori / Room No.4330656）■アクリル ウォールラック ２０cm／Seria

増え続ける推しアイテム（カプセルトイやアクリルスタンドなど）を飾るために活用される壁掛けグッズです。最初は一つから始め、追加しやすいものが人気となっています。さまざまなブランドがある中で、本製品は全国でお求めやすく迎え入れられる点から、定番として広がっています。

（写真撮影：CoCo0617 / Room No.5741396）■ウォール角度調節ドライヤーホルダー タワー 石こうボード壁対応／山崎実業（tower）

スタンド型が一部で支持されるなど、最近はハンズフリーの利用ニーズが高まっているドライヤー。本製品はドライヤー収納に加え、既存のドライヤーそのまま手ぶらで使える商品として話題となりました。省スペースと利便性の両立が、買ってよかった商品として人気を集めています。

（写真撮影：yu-rin / Room No.708188）■園芸用噴霧器／Standard Products

家庭菜園のトレンドも伴い、より植物に親しむ生活者が増えています。Standard Productsは落ち着いたカラーと質感のガーデニング用品が揃う点で、SNSでも話題を集めています。中でも噴霧器は広いエリアで使用したいニーズにマッチし、新たなアイテムとして迎え入れられました。

（写真撮影：mi-sa / Room No.5419917）■屋外カメラ／TP-Link Tapoシリーズ

2024年末から急速に防犯の関心が高まった結果、対策として普及が進んだのが、防犯カメラとして利用できる屋外カメラです。スマホ対応で、電源工事などが不要、かつ安価に購入できるネットワークカメラは特に利用が相次ぎ、本製品はその中でも採用例が多く見られたものです。

（写真撮影：104hands / Room No.1357033）■激落ちくん(R)トレループシリーズ／レック

ハンドワイパー型の掃除アイテムが定着する中で、収納とワイパーのメンテナンス性に新しいアイデアが加わったのが本シリーズです。リビング、階段など、使う場所に合わせた最適なタイプを複数採用する方も見られます。

（写真撮影：R / Room No.186582）

■コードレス カプセルカッター ボンヌ／レコルト

スタイリングとコンパクトさで、もともとRoomClipでも定番であったシリーズのコードレス版が本製品。2025年、生活者から「買ってよかったもの」として頻繁に話題に上りました。スープやスムージーのブームなど食生活トレンドとも相まって、季節を問わず活用される投稿が見られました。

（写真撮影：kuromame / Room No.318977）■スキマックス／アイリスオーヤマ

物価上昇に伴うまとめ買い需要を背景に、セカンド冷凍庫は2020年代を通して注目が継続しています。本製品はスリムさにこだわり、冷蔵庫の横などにも置きやすい点が、セカンド冷凍庫を受け入れられる可能性を広げました。投稿の中には、家庭菜園から収穫した野菜を保存される例も見られました。

（写真撮影：hana- / Room No.4208563）■スマートサニタリー／アイカ工業（AICA）

モルタル調や木調など風合いのある洗面設備を、比較的安価に造作でき、機能性とインテリアを両立できる本シリーズは採用例が増加しています。空間のサイズを問わず扱いやすいことから、こだわりの水回りを実現できたと喜ぶ生活者の投稿が多く見られています。

（写真撮影：m. / Room No.6137460）■NEW H&B 濃厚水切りヨーグルト／パール金属

高タンパク・低脂質の食生活が注目される中、グリークヨーグルトを自作する話題はSNSを中心に脚光を浴びています。ヨーグルト水切り機は、自作に手軽にチャレンジできるアイテムとして話題に。中でも代表的な存在として本製品が選ばれました。

（写真撮影：mako2ya / Room No.1449395）■MOCHA TABLEシリーズ／MOMO NATURAL

ナチュラル・北欧系のインテリアに馴染みやすいシルエットと素材感を備えた本製品。もともと定番として人気のものでしたが、丸テーブルが新たなトレンドとなるタイミングで、さらに広い層にスポットライトが当たる立場となっています。迎え入れた生活者の嬉しい投稿も見られました。

（写真撮影：sawa / Room No.2172986）

（留意事項）

※商品名／メーカー名またはブランド名 で掲載しております。

※読み仮名の五十音順で掲載しております。

※モデルや型番を特定しない受賞アイテムについては、受賞時点の仕様およびデザインに基づく受賞となります。仕様やデザインに変更があった場合は、その限りではありません。

【特設サイト】

・URL：https://lab.roomclip.jp/selection/2025(https://lab.roomclip.jp/selection/2025)

・公開日：2026年1月29日（木）11:00

【取材のご依頼や問い合わせ先】

下記のフォームよりご依頼とお問い合わせを受け付けております。

https://www2.roomclip.jp/l/361541/2021-04-15/36xzxkz(https://www2.roomclip.jp/l/361541/2021-04-15/36xzxkz)

【過去のセレクション】

当社では2020年より暮らしを支えたプロダクトを表彰しています。

※2020年～2023年までは「RoomClip Awardベストプロダクト」として表彰。

2020年：https://roomclip.jp/special/award2020/(https://roomclip.jp/special/award2020/)

2021年：https://roomclip.jp/special/award2021/best-products/(https://roomclip.jp/special/award2021/best-products/)

2022年：https://roomclip.jp/special/award2022/best-products/(https://roomclip.jp/special/award2022/best-products/)

2023年：https://roomclip.jp/special/award2023/best-products/(https://roomclip.jp/special/award2023/best-products/)

2024年：https://lab.roomclip.jp/selection/2024(https://lab.roomclip.jp/selection/2024)

【RoomClipについて】https://roomclip.jp/(https://roomclip.jp/)

家具や家電、雑貨などインテリアの写真を投稿・閲覧できる、住生活の領域に特化した日本最大級のソーシャルプラットフォームです。スマートフォンアプリとインターネットのウェブサイトを展開しています。現在写真枚数は600万枚を超えます。RoomClipは日本で最も「実際に人が生活している部屋の写真とデータ」が集まっているサービスです。雑誌やテレビなど年間に100以上の媒体でRoomClipユーザーが紹介されています。

【RoomClip住文化研究所について】https://lab.roomclip.jp/(https://lab.roomclip.jp/)

RoomClip住文化研究所は、RoomClipに投稿された膨大な写真やコメント、タグなどの実例データ、検索や保存、いいねなどのアクティビティデータ、ユーザーアンケートやインタビューなどを基に、住まい・暮らし領域のトレンドや消費性向などについて調査・分析する研究機関です。2021年4月に設立し、毎月様々なテーマで分析レポートを発表しています。

【ルームクリップ株式会社について】https://corp.roomclip.jp/(https://corp.roomclip.jp/)

代表者：高重正彦

設立：2011年11月24日

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1-28-1

事業内容：「RoomClip（ルームクリップ）」の企画・開発・運営、「KANADEMONO（カナデモノ）」の企画・製造・販売、インテリアの仕入・販売、その他EC・D2Cに関する事業

RoomClip（https://roomclip.jp/）

RoomClipビジネス（https://biz.roomclip.jp/business）

RoomClip住文化研究所（https://lab.roomclip.jp/）

KANADEMONO（https://bydesign.co.jp/）