¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee²ñ·×¤«¤é¤Î¿¶¹þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öfreee¿¶¹þ¡×¡¢freee²ñ·×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¡¿¶¹þ»Ø¼¨¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ç¿¶¹þ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢freee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç¿¶¹þ»Ø¼¨¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤ò¡¢ËÜÆüfreee²ñ·×¥æ¡¼¥¶¡¼¤ØÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¶â»Ò³Ù¿Í¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÄ®Å¯¡¢°Ê²¼¡ÖGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ÎBaaS¡ÊBanking as a Service¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤Èfreee²ñ·×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æfreee¥×¥í¥À¥¯¥È¾å¤«¤é¿¶¹þ»Ø¼¨¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ¿¶¹þ¿½ÀÁ¤«¤é¼Â¹Ô¡¦¾ÚÀ×´ÉÍý¤Þ¤Ç¤òfreee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
freee¿¶¹þ¡§https://www.freee.co.jp/transfer/
¢£½¾Íè¤ÏÊ£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤ä¿¶¹þ»Ø¼¨¤Î¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¡¢ÉÔÀµ½Ð¶â¤¬²ÝÂê¤Ë
½¾Íè¤Î¿¶¹þ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ç»ÙÊ§¥Ç¡¼¥¿¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Î¿¶¹þ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¶¹þ¼Â¹Ô¸å¤Ë²ñ·×¥½¥Õ¥ÈÂ¦¤Ç¾Ã¹þ½èÍý¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÈÑ»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾Ã¹þºî¶È¤Ï¼êºî¶È¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¥ß¥¹¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ÐÍýÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ÙÊ§¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÏCSVÅù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¶¹þ¶â³Û¤ä¼õ¼è¿ÍÌ¾µÁ¤òÍÆ°×¤Ë½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÔÀµ½Ð¶â¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¶¹þ»Ø¼¨¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤È½Ð¶â¸å¤Î¾Ã¹þ¤ò´°Á´¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤Ç¤Ï¡¢freee²ñ·×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ÀÁµá½ñ¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ò°ì³ç¤Ç»Ø¼¨¡¦¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¶¹þ»Ø¼¨¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤äfreee¥×¥í¥À¥¯¥È°Ê³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢freee²ñ·×¤ËÆ±´ü¤µ¤ì¤ëGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¥Õ¥ê¡¼»ÙÅ¹¸ýºÂ¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¤È¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤¿¼è°ú¤ò¼«Æ°Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100¡ó¤ÎÀºÅÙ¤Ç¾Ã¹þ¤ò´°Á´¼«Æ°²½¤·¡¢¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤ä¾Ã¹þºî¶È¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿¶¹þ»Ø¼¨¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤äÉÔÀµ½Ð¶â¤ÎËÉ»ß¤È¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¿¶¹þÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤ä¿¶¹þ»Ø¼¨¤Î¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¥Õ¥ê¡¼»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
freee²ñ·×¤«¤é¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼»ÙÅ¹¡×¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.freee.co.jp/accounting/
¾åµURL¤è¤êfreee²ñ·×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼»ÙÅ¹¡×¤Î¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤ÏÊÌÅÓGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ýºÂ³«Àß¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãç²ð¶È¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãç²ð¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ¡§https://corp.freee.co.jp/intermediary/
¡Ú¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
➀freee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç¿¶¹þ¶ÈÌ³¤¬´°·ë
½¾Íè¤Î¿¶¹þ¶ÈÌ³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ·×¥½¥Õ¥È¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ä¤½¤ÎÂ¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Î¹Ô¤Íè¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¶¹þ¿½ÀÁ¡Á¼Â¹Ô¤Þ¤Çfreee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¼«Æ°¾Ã¹þÀºÅÙ100¡ó
¼è°úÌÀºÙÃ±°Ì¤Ç½Ð¶âÌÀºÙ¤òÉ³¤Å¤±¤ë¿·µ»½Ñ¤Ç100¡ó¤ÎÀºÅÙ¤Ç¤Î¾Ã¹þ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£½é´ü¡¦·î³ÛÈñÍÑÌµÎÁ
freee¿¶¹þ¤Ï½é´ü¡¦·î³ÛÈñÍÑÌµÎÁ¤Ç¡¢¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ220±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¤ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô´Ö¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¾åµÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê³Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤Þ¤Ø°Ê²¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãË¡¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¡ä
➀Áí¹ç¿¶¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤¬¥¼¥í¤Ë
½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿Áí¹ç¿¶¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºîÀ®¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢freee²ñ·×¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¹þ¿½ÀÁ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼êÆþÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤äÉÔÀµ½Ð¶â¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¿¶¹þ¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î·ÐÍý½èÍý¤â´ÊÃ±¤Ë
Áí¹ç¿¶¹þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¿¶¹þ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½Ð¶âÌÀºÙ¤¬1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢1¤Ä¤Ç¤â¿¶¹þ¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³ºÅö¤¹¤ëÌÀºÙ¤Î³ÎÇ§¤ä¾Ã¹þ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤É¤Î½èÍý¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÈÑ»¨¤Ç¤·¤¿¡£¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¼è°úÌÀºÙÃ±°Ì¤Ç¼«Æ°¾Ã¹þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¿¶¹þ¤¬¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¡ä
➀¸ÜÌäÀè¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤È¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½
freee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç¿¶¹þ»Ø¼¨¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤¬´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÜÌäÀè¤Î»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤È¤Î´Ö¤Ç¿½ÀÁ¸å¤Î¾µÇ§¾õ¶·¤òfreee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤ÇÁê¸ß³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢Âå¹Ô¶ÈÌ³ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤Ë¤â´óÍ¿
freee¥×¥í¥À¥¯¥ÈÆâ¤Ç¿¶¹þ¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î¥í¥°¥¤¥óID/PW¤Î¼ø¼õÅù¤¬¹Ô¤¨¤º¡¢¿¶¹þ¶ÈÌ³Âå¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Àè¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öfreee¿¶¹þ¡×Äó¶¡³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡§¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁºÇÂç120²óÌµÎÁ
¡Öfreee¿¶¹þ¡×Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬3¥«·î´Ö¡ÊºÇÂç60²ó¡ËÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¿·µ¬¸ýºÂ¼Ô¤µ¤Þ¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ºÇÂç6¥«·î´Ö¡¦·×120²ó¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô´Ö¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¤µ¤Þ¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://gmo-aozora.com/business/campaign/2023/07/
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥Õ¥ê¡¼»ÙÅ¹¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê¿·µ¬³«Àß¼Ô¤µ¤Þ¤ò´Þ¤à¡Ë
¾ò·ï¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡Öfreee¿¶¹þ¡×¤ò1²ó°Ê¾åÍøÍÑ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Êhttps://www.freee.co.jp/transfer/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1¡½2¡½3¡¡½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¶â»Ò ³Ù¿Í¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿åÄ® Å¯
»ñËÜ¶â¡§241²¯2,996Ëü±ß
URL¡§https://gmo-aozora.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡ÉÊÅÄ¿¿µ¨¡¡
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÌÈÅÄ
E-mail¡§pr@gmo-aozora.com