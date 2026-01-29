こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026に出展します
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、2026年2月12日（木）〜14日（土）に東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展いたします。
本展示会は、オートアフターマーケットの活性化を目的とした商談型見本市です。自動車の売買・整備・メンテナンスをはじめ、自動車を取り巻く環境・インフラなどさまざまな自動車アフターマーケットに関する最新情報や業界動向を、展示・実演・セミナーなどにより情報発信し、有意義なビジネス交流の場を創出するコンベンションです。
■ 第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026 開催概要
・日時 ：2026年2月12日（木）〜14日（土） 10時〜17時（最終日は16時）
・場所 ：東京ビッグサイト 東展示棟7・8ホール（東京都江東区有明3-11-1）
・ブース番号 ：8209/8001
・入場 ：事前予約制（登録無料）
登録ページ https://www.iaae-jp.com/advance/
・主催 ：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会
・展示会サイト：https://www.iaae-jp.com/
関西ペイントは多くの課題を抱える自動車補修業界において、製品やサービスを通して、人・環境・会社のすべてにやさしい、サステナブルなボディーショップの実現に大きく貢献します。
開催期間中は塗装実演コーナーにおいて、コンピューター調色システム「AIカラーシステム」を用いた調色実演ならびに、人と環境にやさしい水性塗料「レタンWBエコ EVシステム4.0」による塗装実演デモンストレーションを実施いたします。
オール水性でありながら溶剤系塗料並みの高い作業性と、滑らかで美しい仕上がりを実現しています。会場でぜひご確認ください。
■ 塗装実演時間
https://digitalpr.jp/table_img/2514/127186/127186_web_1.png
会社名 ：関西ペイント株式会社
本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階
代表者 ：代表取締役社長 毛利 訓士
設立 ：1918年5月
事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」
URL ：https://www.kansai.co.jp/
■関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 日本汎用事業部門 自補修塗料本部 赤田
E-mail：akata01@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島・西村）
E-mail：koho＠als.kansai.co.jp
