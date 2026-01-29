第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026に出展します

　関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士、以下「関西ペイント」）は、2026年2月12日（木）〜14日（土）に東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」に出展いたします。

　本展示会は、オートアフターマーケットの活性化を目的とした商談型見本市です。自動車の売買・整備・メンテナンスをはじめ、自動車を取り巻く環境・インフラなどさまざまな自動車アフターマーケットに関する最新情報や業界動向を、展示・実演・セミナーなどにより情報発信し、有意義なビジネス交流の場を創出するコンベンションです。

■ 第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026　開催概要

・日時　　　　：2026年2月12日（木）〜14日（土）　10時〜17時（最終日は16時）

・場所　　　　：東京ビッグサイト 東展示棟7・8ホール（東京都江東区有明3-11-1） 　

・ブース番号　：8209/8001　

・入場　　　　：事前予約制（登録無料） 　

　　　　　　　　登録ページ　https://www.iaae-jp.com/advance/

・主催　　　　：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会 　

・展示会サイト：https://www.iaae-jp.com/

　関西ペイントは多くの課題を抱える自動車補修業界において、製品やサービスを通して、人・環境・会社のすべてにやさしい、サステナブルなボディーショップの実現に大きく貢献します。

　開催期間中は塗装実演コーナーにおいて、コンピューター調色システム「AIカラーシステム」を用いた調色実演ならびに、人と環境にやさしい水性塗料「レタンWBエコ　EVシステム4.0」による塗装実演デモンストレーションを実施いたします。

　オール水性でありながら溶剤系塗料並みの高い作業性と、滑らかで美しい仕上がりを実現しています。会場でぜひご確認ください。

■ 塗装実演時間

会社名　：関西ペイント株式会社

本社　　：大阪市北区梅田1丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階

代表者　：代表取締役社長　毛利 訓士

設立　　：1918年5月

事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」

URL　　：https://www.kansai.co.jp/

■関西ペイントについて

関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。




本件に関するお問合わせ先

【お客さまからのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　日本汎用事業部門　自補修塗料本部　赤田

E-mail：akata01@als.kansai.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ先】

関西ペイント株式会社　経営企画本部　IR・広報部（水島・西村）

E-mail：koho＠als.kansai.co.jp