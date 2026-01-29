第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026に出展します

会社名 ：関西ペイント株式会社本社 ：大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 28階代表者 ：代表取締役社長 毛利 訓士設立 ：1918年5月事業内容：「各種塗料の製造・販売」「配色設計」「バイオ関連製品および電子材料関連製品の製造・販売」URL ：https://www.kansai.co.jp/■関西ペイントについて関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。