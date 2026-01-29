テック系企業の動画を横断検索できる「TECH VIDEO LIBRARY」を公開

BONSAI STUDIO 株式会社TECH VIDEO LIBRARY の紹介画像

BONSAI STUDIO 株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：山本健太・鈴木一平、以下「当社」）は、テック系企業の広報・採用・プロダクト紹介動画を横断的に検索・閲覧できるオンラインライブラリ『TECH VIDEO LIBRARY』を2026年1月に公開しました。

本サービスは、企業名・タグ（動画の種類）・Tech Domain・公開年など複数の軸で絞り込みができ、映像制作のリサーチや企画検討、事例収集を効率化します。

■『TECH VIDEO LIBRARY』について

テック系スタートアップを中心に、製品紹介・会社紹介・導入事例・採用・ブランディング等の動画を収集し、体系的に整理・公開するライブラリサービスです。

動画はタグ／企業／Tech Domain などでクロス検索でき、企業別ページでは関連する動画をまとめて閲覧できます。

サービス内の動画一覧ページ

▼ サービスサイト

https://tech-video.bonsaistudio.jp

▼ 掲載リクエスト・お問い合わせ

tech-video-library[at]bonsaistudio.jp

※送信時は [at] を @ に置き換えてください。

■ 主な特徴

1. 複数軸での横断検索

タグ（動画の種類）、企業、Tech Domain、公開年、特徴（アニメーション／ナレーション／インタビュー／3DCG）などで絞り込み可能。

2. ピックアップ動画

運営チームがセレクトした注目動画を「ピックアップ」として掲載。

3. 企業別ページ

企業単位で動画を一覧表示し、公式サイトやYouTubeチャンネルへの導線も用意。

■ 公開背景

テック系スタートアップの動画コンテンツは年々増えていますが、目的や技術領域で整理された事例の参照先は限られていました。当社は映像制作の現場で蓄積されたリサーチ課題を解決するため、動画を体系的に整理し、素早く比較・参照できるライブラリとして本サービスを開発しました。

■ 今後の展開

掲載動画の拡充と共に、検索軸の強化や、企画・制作に役立つ情報整理機能の充実を進めていきます。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139759/table/7_1_928db7e6f574ff086d4f6458db10f499.jpg?v=202601290551 ]

本件に関するお問い合わせ

HELLO <a> BONSAISTUDIO.JP （担当：山本健太）

<a> を @ に置き換えてください。