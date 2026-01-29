こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シャトレーゼ「節分スイーツ」、全国のシャトレーゼにて2月1日より期間限定販売
かわいいスイーツで楽しく鬼退治！
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、鬼や恵方巻など節分をモチーフにした「節分スイーツ」を、全国のシャトレーゼにて2月1日（日）から2月3日（火）まで数量限定・期間限定で販売いたします。
■節分 赤鬼太郎
節分の「赤鬼」をイメージしたスイーツです。ホワイトチョコチップと酸味のあるダイス苺、クッキークランチを入れたホワイトチョコクリームを、ほんのり甘酸っぱい苺クリームで包み、レモンクリームやチョコレートで鬼の顔を作りました。青鬼と食べ比べて楽しむのもおすすめです。
価格：408円（税込440円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
■節分 青鬼太郎
節分の「青鬼」をイメージしたスイーツです。りんごクリームに、マシュマロと酸味のあるりんごゼリー入りソース、食感のアクセントとしてアーモンドクッキークランチとホワイトチョコチップを混ぜ込み、さっぱりとした口どけの良いヨーグルトクリームと組み合わせました。お子様にも安心してお召し上がりいただけるように、優しい味わいに仕上げてあります。
価格：408円（税込440円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
■節分 恵方巻ロール
ふんわり焼き上げたココアスポンジで、苺、キウイ、りんごシロップ漬け、カスタードクリーム、ホイップクリームを巻き、恵方巻に見立てたロールケーキです。北海道産純生クリームを使用したミルク感たっぷりのホイップクリームと、色とりどりで甘酸っぱいフルーツのおいしさを味わえます。
（2026年の恵方は南南東です）
※デザインが多少異なる場合がございます。
価格：1,000円（税込1,080円）
販売期間：2月1日（日）〜 2月3日（火）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国171店舗
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
