オーディオストック、テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で33位を受賞

株式会社オーディオストック

世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）を運営する株式会社オーディオストック（岡山市北区、代表取締役社長：西尾 周一郎、以下「当社」）は、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー・メディア・通信（以下、TMT）業界の収益（売上高）に基づく成長率のランキング、「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率111.6％を記録し、50位中33位を受賞いたしました（https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)）。

Technology Fast 50 2025 Japanは、デロイトが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版です。TMT業界での成長性や成功のベンチマークであり、今回で23回目の開催です。上場・未上場企業を問わずTMT業界に含まれる企業からの応募をもとに、過去3決算期の収益（売上高）成長率の上位50社がランキングされます。

プログラムの詳細は、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)をご覧ください。

【代表取締役社長 西尾 周一郎 コメント】

この度は「Technology Fast 50 2025 Japan」受賞企業として選出いただき、ありがとうございます。当社は創業以来、一貫してクリエイターのサポートを理念に掲げて事業を展開しております。

100万点以上の音源のライセンスを販売するプラットフォーム「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）では、全国の音楽クリエイターが制作した音源を、コンテンツ制作の現場において「音」を必要とする顧客へ届けてまいりました。権利面で安心して使用できる豊富なジャンルの音源を顧客へ提供し、音源が利用された実績に応じて音楽クリエイターへ適切に還元することで、さらなる収益化を支援しています。

当社は今後も、クリエイターがより活躍できる世界を目指すため、音源のライセンス販売サービスの日本におけるリーディングカンパニーとして成長を続け、国内外のクリエイターの持続的な創作活動をサポートしてまいります。

■「Audiostock」について

「Audiostock」は音楽の使用ライセンスを売買できるサービスです。音楽クリエイターは自身で制作した音楽を登録して使用権を販売することができ、売上に応じた印税を受け取ることができます。顧客は単品購入またはサブスクリプション方式で購入手続きを行うだけで音楽の利用許諾を得ることができ、映画・テレビ・YouTube・広告・SNS投稿動画・アプリ・ゲーム等の商用コンテンツに音楽を組み込むことができます。

「Audiostock」：https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)

「Audiostock」定額制プラン：https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)

【Technology Fast 50 Japanプログラムについて】

Technology Fast 50 Japanは、デロイト トーマツが世界規模で開催しているTMT業界における成長企業を表彰する国毎のランキングプログラムの日本版であり、TMT業界の企業を過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率で順位付けします。指標を収益（売上高）成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングとなります。上場・未上場企業に関わらず、応募が可能です。対象となる事業領域は、ハードウエア、ソフトウエア、通信、メディア、ライフサイエンス、クリーンテックです。

＊本プログラムで開示されている情報について

Technology Fast 50 Japanは、集計に当たり正確を期しておりますが、企業からの回答をそのまま集計し反映したものであり、デロイト トーマツ グループやデロイト トウシュ トーマツ リミテッドは、明示または黙示を問わず、これらの情報の正確性などについて何らかの意見を表明したりまたは内容を保証したりするものではありません。なお、Technology Fast 50 Japanプログラムの詳細については、https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html(https://www.deloitte.com/jp/ja/Industries/tmt/about/technology-fast-50.html)よりご覧いただけます。

■ 株式会社オーディオストックについて

社名：株式会社オーディオストック

URL：https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)

設立：2007年10月11日

代表者：代表取締役社長 西尾 周一郎

本社：岡山県岡山市北区富田町ー丁目6－10 東光第一ビル 2F

東京オフィス：東京都品川区東五反田2丁目3-5 五反田中央ビル 7F

株式会社オーディオストックは、クリエイターの持続的な創作活動を支援する企業です。世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」等、ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に役立つサービスを展開しています。

動画コンテンツの需要増に伴い、ストックミュージック市場は2028年迄に約20.3億ドル（USD）（※1）まで拡大が見込まれます。オーディオストックは、様々なクリエイターがより活躍できる世界を目指すべく、音楽ビジネスの革新に取り組み、テクノロジーの力を活用してクリエイターをサポートしてまいります。

（※1）出典元： Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028