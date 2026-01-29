Microsoft Surface Pro 12インチ専用スタンド機能付き手帳ケースを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Microsoft Surface Pro 12インチ用の手帳型保護ケース「PDA-SF14BK」を発売しました。

耐久性に優れたPU・PC素材を採用し、本体を傷や汚れから守ります。3段階のスタンド機能や片手操作に便利なハンドベルトを搭載しています。また、純正キーボードを装着したまま使用・持ち運びが可能です。

【掲載ページ】

品名：Microsoft Surface Pro 12インチ用手帳型保護ケース

品番：PDA-SF14BK 標準価格：5,500円（税抜き 5,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-SF14BK

装着したままタブレットを使用できる手帳タイプのケース

PU（ポリウレタン）＋PC（ポリカーボネート）素材で、本体を傷や汚れから守ります。

純正キーボードをつけたまま、持ち運びできます。

3段階の角度調整ができるスタンド機能付き

デスクでの作業や学習、動画視聴など様々なシーンに合わせて最適な角度に調整できます。

※ケース装着時は、キックスタンドは使用できません。

片手でも操作しやすいハンドベルト

背面にハンドベルトが付いているので、片手で持って操作しやすく、操作時の安定性もアップします。

純正キーボードをつけたまま運べる

純正のキーボードを装着したまま、使用・持ち運びが可能です。

マグネット式のフタ付き

ケースの開閉部はマグネット式で、ピタッと閉まる仕様になっています。

タッチペンを収納可能

背面と側面ゴムバンドにそれぞれタッチペンを装着できます。背面は純正のSurfaceスリムペンの磁石固定に対応します。

背面に収納ポケット付き

背面に書類や小物を収納できるポケットが付いています。

ケースをつけたまま操作可能

専用設計なので、ケースに入れたままで、ケーブルを接続しての充電やカメラ撮影、各種スイッチやコネクタを使用できます。

