新社長就任企画！【昭和西川】社員が「楽しく働ける会社」を目指して福利厚生に「ベネフィット・ステーション」の『Netflixプラン』を導入

昭和西川株式会社

460年にわたる西川の家名と伝統を受け継ぐ昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川惠）は、1月1日に創業家の出身である西川元一朗が社長に就任いたしました。

西川元一朗は就任当初より「昭和西川で働く社員が前向きに、そして誇りを持って働ける会社をつくりたい」との思いを掲げておりました。

その施策として、当社では２月１日より株式会社ベネフィット・ワンが提供する福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の『Netflixプラン』を導入することとなりました。これにより従業員の満足度向上を目指し、より充実した職場環境を提供いたします。

新社長就任企画！「ベネフィット・ステーション」の『Netflixプラン』とは

ベネフィット・ワンが提供する140万件以上の優待サービスを展開する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」とNetflixの企業向け福利厚生パッケージサービス



・『Netflixプラン』

ベネフィット・ステーションとNetflixが利用可能

ベネフィット・ステーションURL：https://bs.benefit-one.inc/

会社の成長と、社会への貢献

従業員の働きがい向上により会社が成長し、当社の商品によってより多くの方の健康と快眠に貢献できることは、私たちが常に願っていることです。

今後も従業員一人ひとりが仕事に対するやりがいが持てるよう、サポートしてまいります。

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 惠

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/