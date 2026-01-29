ホテル×工芸の空間演出を提案！「CRAFT UNCOVER for HOTEL」が26年2月に開催！

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は2月4日（水）から6日（金）、特別企画「CRAFT UNCOVER for HOTEL」を「LIVING&DESIGN2026」（会場：東京ビッグサイト）にて開催します。

工芸品の新たな価値を提案

CRAFT UNCOVER for HOTELは、ホテル空間に工芸品を活用した空間演出を提案するBtoBの企画。総合ディベロッパーのUDS株式会社がディレクションを手がけます。工芸品をこれまでとは違った領域で活用し、新たな価値を提案するプロジェクトとなります。

【参加ブランド】

龍工房（江戸組紐）、ceceposya（和紙・天然素材のテキスタイル）、加治工紅型（沖縄の型染）、ひわだや（桧皮）、su+（エコマテリアル）

龍工房ceceposya加治工紅型ひわだやsu+

【主な来場対象者】小売・流通業、住関連産業、サービス業

UDS株式会社について

ホテル・商業施設等の設計だけでなく、企画から運営まで行う総合ディベロッパー。“ワクワクするまちづくり”をモットーに、日本だけでなく、海外でもプロジェクトを展開する。代表的なプロジェクトとしてジブリパーク、下北路線街、Dick Bruna TABLE、ホテルアンテルーム那覇、MUJI HOTEL GINZAなどが挙げられます。

LIVING&DESIGNについて

トータルインテリアの国際見本市。デザイン性に優れた、家具、建材、住宅設備などが出品されます。洗練された会場構成で、新しいデザインや新製品との出会いの場を提供します。

公式サイト：https://www.living-and-design.com/visit2026sp/index.htm

CRAFT UNCOVER for HOTEL開催概要

主催：株式会社ビジネスガイド社

会期：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

会場：東京ビッグサイト西展示棟西4ホール（LIVING&DESIGN2026内）

時間：10時～18時（最終日は17時まで）

入場料：無料（事前登録制）

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社 LIVING&DESIGN事務局

TEL：03-3843-9711

E-MAIL： lifedesign@giftshow.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/gs_lifedesign/