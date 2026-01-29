静岡大学構内古墳群第11号墳の公開について

国立大学法人 静岡大学

静岡大学キャンパスミュージアムと人文社会科学部考古学研究室では、今年度計画「博物館DXによるキャンパスミュージアム（大学丸ごと博物館構想）の再構築」の一環として、大学構内に存在する静岡大学構内古墳群第11号墳の再発掘調査を実施しました。同古墳は７世紀頃の横穴式石室を埋葬施設とする古墳ですが、1996年のキャンパスミュージアムの立ち上げ当初、「大学丸ごと博物館構想」の資料の一つとして、当時の人文学部考古学研究室が発掘し、公開を計画していたものです。当時、公開のための整備はかなわず、現地に埋め戻して保存してありましたが、現在可能になった3Dなどのデジタル技術を用いた記録を作成し公開する目的で、再発掘調査を行い、現在石室を露出させているものです。2月5日から公開し、2月19日にはドローン撮影や３ＤスキャンなどのＤＸワークショップを実施する予定です。

静岡大学構内古墳群第11号墳

報道機関への公開及び事業説明を以下の通り行います。

【日時】令和8年2月5日（木）14時00分から15時00分

【場所】静岡大学静岡キャンパス（詳細：下記画像をご覧ください）

【取材申込】以下フォームより事前にお申込み願います。

https://forms.office.com/r/JdLbWP4WS2

静岡大学キャンパスミュージアムは、静岡大学の学生・教職員をはじめ、一般の方や近隣の小中高等学校の見学者も多く訪れる、大学附属施設です。第五福竜丸事件の「死の灰」、マンハッタン計画の報告書、白いカラス、マントル、バオバブの樹、三葉虫、種の起源、アンモナイト、生きているクマムシなどを展示する誰でも楽しめる博物館です。