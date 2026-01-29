【製造・R&D向け】「なぜ」がわかる機械学習。NTTドコモビジネスXが、歩留まり改善や予知保全に活かす「ロジスティック回帰分析」の実践セミナーを開催

NTTドコモビジネスX株式会社

NTTドコモビジネスX株式会社（旧：NTTコム オンライン、本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲葉 秀司、以下、NTTドコモビジネスX）は、ビジネス現場でのデータ活用を加速させるオンラインセミナーシリーズ「実践ビジネスのための機械学習入門」の第3回を開催いたします。 今回は、数ある機械学習手法の中でも、モデルの解釈性に優れ、品質管理や故障予測の現場で高い信頼を得ている「ロジスティック回帰分析」をテーマに、理論の基礎から実データを用いた分析手法までを徹底解説します。

「実践ビジネスのための機械学習」シリーズでは、入門者向けに基礎的な考え方、どのような業務に適用できるかを分かりやすく解説した上で、ソフトウェアによる実データの分析例も併せて紹介します。

ロジスティック回帰分析は、現代では機械学習の手法の一つに分類されることが多いですが、長い歴史を持ち、多くの応用実績がある確立された手法です。複数の測定値から「不良品の発生」や「設備の故障」といった「Yes/No」の2値を予測・判定します。



ロジスティック回帰分析がニューラルネットワークのような「ブラックボックス」モデルと一線を画すのは、モデルの解釈性にあります。

どの変数がどのくらい不良や故障に影響しているかが定量的に示されるため、現場のエンジニアが「なぜ」その問題が起きているかを理解し、具体的な改善アクションにつなげることが可能です。そのため、品質管理や歩留まり改善、予知保全、さらには研究開発全般においても有効に活用できます。

本セミナーではビジュアルデータサイエンスツール「Spotfire」を用いた実例を交えながら、ロジスティック回帰分析を実務に適用する流れを理解することを目指します。ぜひご参加ください。

■ このような方におすすめ- 結果がYESかNOかの2値の予測を行いたい方- 不良発生の分析や、実験データの分析で、根本的な背後原因を探りたい方- Excelで日常的な集計やグラフは作れるが、さらに進んだ分析に関心のある方- データ分析、統計解析、機械学習の基礎を学びたい方

セミナーお申込み :https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/seminar/20260205/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260123_TIBCO_seminar

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6600/table/515_1_81bcbfdf9846fde4e58a131c17d9f33c.jpg?v=202601291251 ]

■講演内容

2026年2月5日（木）13:00～14:00

実践ビジネスのための機械学習入門（3）

～ロジスティック回帰分析編：理論の基礎・適用業務と実データ分析～

■講師

NTTドコモビジネスX株式会社

データサイエンスソリューション部

シニアアナリスト

田澤 司

S-PLUSの国内事業責任者として統計解析ソフトウェアの営業、マーケティング、製品ローカライズ、コンサルタントなどを担当。その後、 Spotfire (R)のシニア・アナリストを経て NTTドコモビジネスX に入社。医療、学術、政府、製造、金融、マーケティングなど、多くの業界のクライアントのデータ分析プロジェクトに従事。20年以上にわたり、データサイエンスを駆使し、複雑な問題の解決を支援し続けている。日本計算機統計学会フェロー。

＜NTTドコモビジネスXについて＞

NTTドコモビジネスXは、「データ活用とテクノロジーで、企業の進化を支え抜く。」をミッションとして、データ活用と最適なテクノロジーの導入による “DX” と、それらを通じたより良い顧客体験 “CX” の実現をご支援することで、お客様のビジネスの可能性を拓く信頼の伴走者として、進化し続ける企業のデジタライゼーションに貢献します。

NTTドコモビジネスＸは、2026年1月にNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社から社名変更いたしました。



URL： https://www.nttcoms.com/

【お問い合わせ先】

NTTドコモビジネスX株式会社

データソリューション営業部

URL : https://www.nttcoms.com/service/TIBCO/products/spotfire/

メールアドレス : info-tibco@nttcoms.com