コールマン、「ウォーカー」と「シールド」の新色モデル発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、シンプルなデザインと高い機能性を備えたマルチユースな定番「ウォーカー」シリーズと、防水素材で部活や通勤・通学に便利なスクエアタイプの「シールド」シリーズの各製品の新色モデルを2026年2月より順次発売します。

「ウォーカー」シリーズには、上品でシンプルな格子柄の生地を採用した「ブラックリップ」と「コヨーテリップ」の2色が、「シールド」シリーズには、ブラックカラーをベースにそれぞれ赤とゴールドのラインを差し色として施した「ヘザーブラック/レッド」と「ヘザーブラック/ゴールド」の2色が新色として仲間入りします。

■ウォーカー33/25/15（ブラックリップ/コヨーテリップ）

フィールドでもタウンでも使いやすいバックパック

左：ブラックリップ／右：コヨーテリップ

※画像は「ウォーカー33」

たっぷり収納できる大容量約33Lの「ウォーカー33」、デイリーユースに適した容量約25Lの「ウォーカー25」、女性や子どもも使いやすい容量約15Ｌの「ウォーカー15」の3モデルに新色が登場します。

今回の新色は、上品でシンプルな格子柄デザインの「ブラックリップ」と「コヨーテリップ」の2色で、汚れも目立ちにくいカラーなのでデイリーユースに適しています。新色追加で、「ウォーカー33」と「ウォーカー25」は全9色、「ウォーカー15」は全10色展開となります。「ウォーカー33」、「ウォーカー25」、「ウォーカー15」の3モデルは、洗練されたシンプルデザインが人気で、バックパックに欠かせない快適な背負い心地と優れた機能性、さらに高い収納力を備えています。ドキュメントスリーブや2つのフロントポケットを装備し、定期入れなどを付けるのに便利な伸縮性のあるエラスティックコードも付属しているので、普段使いに大変便利なバックパックです。

■ウォーカーショルダー（ブラックリップ/コヨーテリップ）

旅行時のセカンドバッグにも便利なスクエア型ショルダーバッグ

左：ブラックリップ／右：コヨーテリップ

「ウォーカーショルダー」は、近場のお出掛けや旅行時のセカンドバッグに便利なスクエア型のショルダーバッグです。2つのフロントポケットやジッパー付きインナーメッシュポケットなど豊富なコンパートメントとスクエア型バッグなので、コンパクトながら収納力が高い点が魅力です。

■ウォーカースリングバッグ（ブラックリップ/コヨーテリップ）

ちょっとしたお出掛けに最適なティアドロップ型ワンショルダーバッグ

「ウォーカースリングバッグ」は、ちょっとしたお出掛けに最適なサイズのティアドロップ型ワンショルダーバッグです。ショルダーストラップを留める位置を左右付け替えることで、左掛けと右掛けとに使い分けることができます。メインコンパートメントを大きく開くことができるので、収納時に大変便利です。フロントジッパーポケットやドキュメントスリーブも装備しています。

■ウォーカースリングバッグ（ブラックリップ/コヨーテリップ）

豊富なポケットの2WAYショルダーウエストバッグ

左：ブラックリップ／右：コヨーテリップ

「ウォーカーポーチ」は、ウエストバッグとしても、ショルダーとしても使用できる2WAY仕様のショルダーウエストバッグです。ウエストバッグとして使用する際は、ウエストベルトを少し長めに調節することで、肩からの斜め掛けでも使用することができるので、高いファッション性も備えています。

ショルダーバッグとして使用する際、ウエストベルトは収納可能です。豊富なポケットが付いているので、荷物を分けて収納できます。背面に装備しているシークレットポケットは、旅行やお出かけの際に大変便利です。

■ウォーカーウエスト5（ブラックリップ/コヨーテリップ）

豊富なポケットで大容量5Lのウエストバッグ

左：ブラックリップ／右：コヨーテリップ

「ウォーカーウエスト5」は、コンパクトでありながら、約5Lと容量が大きく、インナーメッシュポケットなど豊富なポケットも付いている大変便利なウエストバッグです。腰回りにフィットするフォルムで、背面はメッシュで蒸れにくく、シークレットポケットもついているので旅行やちょっとした散歩などにも適しています。フロントポケットはメタルジッパーで高級感もあります。

■クールショルダーMD

近場のお出掛けに最適なボトルクーラーポケット付きショルダーバッグ

「クールショルダーMD」は、サイドにPEVA素材を使用したボトルクーラーポケットを搭載しているので、ペットボトルを保冷した状態で持ち歩くことができる容量約8Lのショルダーバッグです。パッドを内蔵したボディは型崩れしにくく、長く綺麗なフォルムで使い続けることができます。機能性だけでなく、フロントジッパーポケットやインナーメッシュポケットなど、ポケットが複数あり収納力も高いので、普段使いに最適なバッグとなっています。

■ウォーカーポーチS（ブラックリップ/コヨーテリップ）

近場のお出掛けにぴったりなスクエア型ショルダーポーチ

「ウォーカーポーチS」は、コンパクトでありながら豊富なポケットを備えており、セカンドバッグとして便利に使えるスクエア型ショルダーポーチです。フロントポケットがフルオープンに大きく開くので、とても使いやすい仕様になっています。また、クイックアクセス可能なメッシュのオープンポケットも付いており、スマホなどを入れておくのにとても便利です。ショルダーベルトの代わりにカラビナを使うことで、さまざまな場所に付けることもできます。

■シールド35/30/25（ヘザーブラック/レッド,ヘザーブラック/ゴールド）

通学・部活に最適な防水素材のスクエア型バックパック

「シールド」シリーズは、水に強いタフな防水素材で通学や通勤、部活やジムにフィットするファッション性の高いスクエアタイプのバックパックです。メインコンパートメントは撥水ジッパーで、傘などの収納に便利なPEVA素材のサイドポケットも付いています。PCスリーブ付きで、収納力に優れた大容量バックパックなので、アウトドアや旅行はもちろん、通勤や通学、部活などでも大活躍します。

■シールド35+2レイヤー（ヘザーブラック/レッド）

シューズ等の収納に便利なボトムコンパートメント付き36L

「シールド35+ 2レイヤー」は、「シールド35」のボディの下部にボトムコンパートメントを追加した約36Lの大容量バックパックです。シールド史上、最も大きな収納力を持ち合わせるモデルで、完全セパレートのボトムコンパートメントが装備されているので、ジムやトレーニングで靴の収納を分けたい時などに大変便利です。部活動や運動用のバッグとして便利にお使いいただけます。その他の機能は、「シールド35」と同様で高い機能性を備えているので、通勤や通学、部活や旅行などでも大活躍します。

リリース本文は以下のURLよりご覧ください。

http://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/2026-Coleman-WalkerShieldNewColor.pdf

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：371名 ※直雇用のみ（2025年12月31日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

■コールマンHP：http://www.coleman.co.jp/(http://www.coleman.co.jp/)

・YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/ColemanJAPANtv

・X（旧Twitter）https://x.com/Coleman_Japan?s=20

・フェイスブック https://www.facebook.com/ColemanJapan/

・インスタグラム https://instagram.com/coleman_japan/