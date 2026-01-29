職場の悩みに、テプラで挑め。「#おねがいテプラ」第2弾「職場の貼らずメント案件」をテーマに機能性テープを活用したWeb CMと特設サイトを公開！

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子）は、ラベルライター「テプラ」の利便性をわかりやすくお伝えするコミュニケーション「#おねがいテプラ」を展開いたします。昨年実施した第1弾では「テプラ」の意外な活用術を紹介する実証実験型のWeb CMで、第62回ギャラクシー賞CM部門選奨を受賞するなど大きな反響をいただきました。

「ケーブルスパゲッティ問題」編「ホワイトボード象形文字問題」編「隠れトラップ問題」編

第2弾では、「テプラ」を貼らないことで発生してしまう職場内の「あるある」な問題を「職場の貼らずメント案件」と名づけ、さまざまな「機能性テープ」の利便性を訴求します。全3編のWeb CM、「ケーブルスパゲッティ問題」編、「ホワイトボード象形文字問題」編、「隠れトラップ問題」編（各30秒）を2026年1月29日（木）からキングジム公式YouTubeチャンネルで公開。動画で紹介するテーマに加えて、8つのアイデアを「#おねがいテプラ」サイトで公開します。

また、キングジム公式Xアカウントでは、「テプラ本体＋限定スターターキット」が抽選で5名様に当たるSNSキャンペーンも1月29日（木）～2月28日（土） 23：59まで実施いたしますので、ぜひご参加ください。

「＃おねがいテプラ」サイトURL：https://www.kingjim.co.jp/sp/tepra_onegai/(https://www.kingjim.co.jp/sp/tepra_onegai/)

「職場の貼らずメント案件」を解決する「＃おねがいテプラ」Web CM（全3編）

2026年1月29日（木）からキングジム公式YouTubeチャンネルで公開

(1)「ケーブルスパゲッティ問題」編（30秒） 動画URL：https://youtu.be/7psApBvcsBc

ケーブルラベリングに特化した「カットラベル・パンドウイット 回転ラベル」で解決！

清掃職員が見つめる先にあったのは、サーバー室で発生したトラブルの対応で苦悩する女性社員の姿。スパゲッティのように絡まり合うケーブルをかき分け異常の原因を探しますが…覚悟を決めて引き抜いた1本が更なるトラブルを誘発し、オフィス全体の回線が使用できなくなってしまいます。こんな時は、表示を見やすい位置に回転＆移動できるケーブル用のラベル「カットラベル・パンドウイット 回転ラベル」を使用すれば、煩雑な整理作業もスッキリ解決。落ち込んでいた女性社員はもちろん、見守っていた清掃職員の表情にも笑みがこぼれます。

(2)「ホワイトボード象形文字問題」編（30秒） 動画URL：https://youtu.be/T6oraJ8beQ4

マグネットシートに直接印刷できる「マグネットテープ」で予定表を見やすく

同じオフィスで勤務するスタッフ宛ての電話を受け行動予定表を確認しますが、ホワイトボードに書き込まれていたのは努力しても解読することができない「ほぼ象形文字」。しどろもどろで電話応対しながら周囲に助けを求めるものの、オフィスの同僚に視線をそらされてしまいます。しかし、マグネットシートに直接印刷でき、ホワイトボードやスチール什器に繰り返し使える「マグネットテープ」を使えば、こんなに切ない時間を過ごす必要はありません。誰の目にも見やすい行動予定表が完成し、微笑みに満ちた明るいオフィスが戻ってきました。

(3)「隠れトラップ問題」編（30秒） 動画URL：https://youtu.be/SK6_rNkBVMw

はがれやすい場所にもしっかり貼れる「強粘着ラベル」で注意喚起を！

工場で勤務する男性が気になっていたのは、天井が低い通路を通る作業員が次々と鉄骨の梁に頭をぶつけてしまうことでした。そんなある日、この男性が問題の梁をくぐろうと頭上に注意を払いながら体をかがめたところ、足元の段差につまずいてしまい、どうにか転ばずに済んで安心していたら結局頭上の梁に頭をぶつけてしまいます。そこで男性は、凸凹面にもしっかり貼れる「強粘着ラベル」を使って、拡大印刷で大きく表示。隠れトラップで被害を受ける作業員も激減し、男性も納得の表情を浮かべます。

まだまだある「職場の貼らずメント案件」

2026年1月29日（木）からキングジム公式サイトで公開

(4)「ながし流しっぱ問題」

ついやってしまいがちな、共用のながしに食べ残しを流してしまう行為。 曲面に貼ってもはがれにくい「強粘着ラベル」で注意を促せば、きっとマナーも分かち合えるはずです。

(5)「バイトさんとしか呼べない問題」

期間限定のアルバイト従業員がいる職場では、ヘルメットが貸し出しのことも。名前を書く代わりに、ノリ残りしにくい「キレイにはがせるラベル」を貼れば、呼び方が分からず困ることもありません 。

(6)「ミイララベル問題」

屋外に置いてある備品のラベルは、日焼けしてボロボロになりがち。そんな「ミイラ状態」にならないために、屋外でも丈夫に長持ちする 「屋外に強いラベル」で、時の経過を感じさせない仕上がりに。

(7)「ネームプレートすぐ変わる問題」

医療機関では病室を使う人が変わるたびにネームプレートの差し替えが発生。ノリ残りしにくい「キレイにはがせるラベル」なら、手軽に、早く、表示を差し替えられます。

(8)「エンドレス値上げ問題」

小売業や飲食店など、値上げのたびにメニューを作り直すのは大変。値段表示を貼り重ねても、素材によっては、もとの値段が透けてしまうことも。そんな不安も「下地がかくせるラベル」が解決します。

(9)「調味料ロシアンルーレット問題」

飲食店に置かれた調味料。一見同じ色なので、お客様が間違って刺身にソースをつけてしまったら大変です。曲面にもしっかり貼れる「強粘着ラベル」で、整理分別がおすすめです。

(10)「スイッチパニック問題」

旅館や施設など、広い部屋ほどスイッチがたくさん。お客様にとってもストレスです。反射しにくく上品な質感の「マットラベル」を使えば、部屋になじみつつ分かりやすく表示。おもてなしにつながります。

(11)「えっ誕生日だったの問題」

飲食店や宿泊施設など、職場で突然知ったお客様の誕生日。プレゼントを贈るなら、ちょっと工夫して気持ちを伝えたいもの。サテン素材のリボンに直接印刷できる「りぼん」カートリッジを使えば、手軽に特別感のあるラッピングができます。

■「#おねがいテプラ」SNSキャンペーン概要

「#おねがいテプラ」第2弾を記念して、「機能性テープ」8本と選べる「テプラ」本体1台をセットにした、「#おねがいテプラ限定セット プレゼントキャンペーン」を、キングジム公式Xにて実施します。

「機能性テープ」8本は一目で便利な使い道が分かる、本キャンペーンだけの特別パッケージです

詳細は、キャンペーン実施概要をご確認ください。

https://www.kingjim.co.jp/news/detail/campaign/260129cp.pdf

■ラベルライター「テプラ」について

ラベルライター「テプラ」は、1988年に国内初の漢字変換機能を搭載したコンパクトなラベルライターとして誕生し、現在では国内シェアNo.1※の地位を確立しています。発売以来、パソコン接続モデルやスマートフォン専用モデル、シンプルで使いやすいエントリーモデルなど、仕事から日常生活まで幅広いニーズに応えるラインアップを展開しています。また、対応するテープも業界最多の種類を揃え、さまざまな用途に対応可能です。※自社調べ

