渋谷からコンテンツにイノベーションを起こすディープテックスタートアップを募集 SDS事業共創プログラム第二期「Full Bloom」開始

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野浩明、以下「東急不動産」）とスクラムスタジオ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋正⺒、以下「スクラムスタジオ」）が、渋谷サクラステージ（東京都渋谷区）内「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA（以下「SDS」)」で運営する事業共創プログラムの第二期を「Full Bloom」と題し、スタートアップの募集を開始しました。

SDSは、マサチューセッツ工科大学（以下「MIT」）の教授陣を筆頭に世界トップクラスの産官学パートナーとともにディープテック分野のスタートアップ支援を行うグローバルなコミュニティ拠点です。

■事業共創プログラム「Full Bloom」の募集開始

SDSの活動の柱となる事業共創プログラムは、第二期より「Full Bloom」と題して展開します。

「Full Bloom」には、スタートアップと日本企業との事業共創が実を結び、大きく開花してほしいという想いを込めています。本プログラムでは、グローバルな展開を目指す国内外のディープテックスタートアップを募集します。

【コンセプト】

コンテンツにイノベーションを起こす ～世界一ユニークなまち・渋谷から発信～

渋谷は、メディア・ゲーム・音楽・ファッション・食・アートなど、あらゆるカルチャーが交差し、世界へ向けて発信される唯一無二のまちです。SDSは、渋谷が持つコンテンツやIPに最先端技術を掛け合わせ、渋谷から新しい体験と価値を創り、世界へ発信する機会を提供していきます。そこで挑戦するのは、技術とカルチャーを組み合わせ、コンテンツにイノベーションを起こすことです。第2期の事業共創プログラムでは、渋谷のカルチャーを盛り上げるディープテックスタートアップを募集します。

【募集内容】

・主な対象：アーリー・グロースステージ

・対象地域：グローバル（国内・海外）

・対象領域：上記のコンセプトに準ずるディープテック（サステナビリティテック、

AI・ロボティクス、イマーシブテック、マテリアルテック、その他テクノロジー）

・募集期間：2026年1月29日から2026年3月31日

第一期では、世界28カ国の応募の中から採択となった10社のスタートアップが半年間のプログラムに参加しました。各社は日本市場への理解を深め、日本企業との実証実験や商品開発・事業化に向けた議論などに取り組みました。2025年12月に開催したデモデイでは、各社の成果発表が行われ今後のさらなる飛躍が期待されるイベントとなりました。

2025年度のデモデイに関するプレスリリースはこちらをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000603.000006953.html

■渋谷区との連携強化を促進

渋谷区と東急不動産は、渋谷におけるスタートアップ・エコシステムの形成を目指し、さらなる連携および相互支援を強化します。本連携強化により、ディープテックやサステナビリティ領域を含むスタートアップの成長支援、渋谷の都市機能やコミュニティを活かした実証実験・オープンイノベーションの促進、アクセラレータープログラムや大規模イベントでの連携など、多様な施策を共同で推進することで、渋谷におけるイノベーション創出の基盤を一層強化してまいります。

渋谷区主催イベントでのSDS活用事例（提供：渋谷区）

■SDSを支える新たな国内外パートナー

1. AWS Activate プロバイダーに認定

SDSは、アマゾン ウェブ サービス（以下、「AWS」）より、「AWS Activate プロバイダー」に認定されました。これにより、SDSのコミュニティに所属するスタートアップ企業（アクセラレーター採択企業、コミュニティスペースの会員など）は、AWSを利用したシステムを構築する際に、5,000 USドル相当の AWS Activate クレジットをAWSサービス利用料の支払いに利用できます。また、必要に応じてAWSクラウドサポートエンジニアによる個別技術メンタリング（技術相談・構成レビュー・他社事例紹介など）を受けることができます。

AWSは、Amazon が提供するクラウドコンピューティングサービスで、サーバーやデータベース、AI など多様なIT機能をインターネット経由で利用できます。初期投資を抑えつつ、事業の成長に合わせて柔軟にシステムを拡張できる点が特徴で、世界中の多くのスタートアップに利用されています。

詳細はこちら：https://aws.amazon.com/startups

2. Breakthrough Energyからの支援が決定

SDSは、先端的なクライメートテックの推進をミッションとするBreakthrough Energyのプレベンチャー・イノベーション組織であるBreakthrough Energy Discoveryより、助成金の支援先として選定されました。Breakthrough Energy Discoveryは、SDS が技術パイプラインの強化や大学発スタートアップの加速など、グローバル気候テック・エコシステムの発展に寄与する組織である点を高く評価しています。

今回の助成は、SDS の活動と社会的インパクトが国際的にも認知されつつあることを示しています。本支援は、SDS が2026年に取り組む各種イニシアチブに活用を予定しており、共同研究やオープンイノベーションのさらなる推進に寄与します。

詳細はこちら：https://www.breakthroughenergy.org/

3. 一般社団法人WE ATが本施設に入会、活動の場として活用

ウェルビーイング領域のスタートアップを支援する団体である「一般社団法人WE AT」がSakura Deeptech Shibuya（SDS）に入会し、事業活動の拠点の1つとして活用していくことが決定しました。

一般社団法人WE ATは、2024年に東京大学、京都大学、東京科学大学、住友生命保険相互会社、株式会社博報堂、キャノンマーケティングジャパン株式会社、東京大学共創プラットフォーム開発株式会社が創設したスタートアップエコシステム団体であり、アジア最大級のグローバルウェルビーイングカンファレンスである「WE AT Challenge」を主催されています。今後、様々なカンファレンスイベントの実施やSDSとの事業連携を図る予定です。

また、東急不動産は、一般社団法人WE ATにも参画を予定しており、広域渋谷圏のグローバルなスタートアップエコシステム構築推進に寄与してまいります。

詳細はこちら：https://we-at.tokyo/

■施設概要

名称：SAKURA DEEPTECH SHIBUYA -Global Innovation Hub-

場所：渋谷サクラステージ セントラルビル 12 階

東京都渋谷区桜丘町 1-2

開業：2025 年1 月23 日

HP:https://www.sakuradeeptechshibuya.com/

■会社概要

▼東急不動産株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ

代表者：代表取締役社長 星野 浩明

設立：1953 年

HP：https://www.tokyu-land.co.jp/

東急不動産は、広域渋谷圏のまちづくりにおいて、スタートアップとの共創による新産業や最先端の事業創出を通じたエリア価値の向上やにぎわいづくりを推進しています。スター トアップの成長に寄り添う場所の提供や継続的な出資サポート、産官学の様々なプレイヤーとの連携機会の創出など幅広く取り組んでいます。

▼スクラムスタジオ株式会社

所在地：東京都港区西新橋 1-1-1

代表者：代表取締役社長 高橋 正⺒

設立：2020 年

HP：https://scrum.vc/ja/studio/

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナー、スタートアップ、自治体との共創を支援する『Hokkaido F Village X』や『Sakura Deeptech Shibuya Accelerator』などのプログラムの企画運営をする「事業共創事業」や、海外スタートアップの日本進出を支援する「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造を推進します。