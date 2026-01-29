アルティウスリンク、3月10日・11日「KDDI Business AI Fes 2026」に登壇

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、2026年3月10日・11日にKDDI主催の「KDDI Business AI Fes 2026」において、オンラインセッションおよびハンズオンワークショップに登壇します。

イベント詳細・参加登録はこちら :https://kddi-l.jp/Nn1

AIは日常生活や業務に欠かせない存在となり、その活用は広範囲にわたります。一方で、AIエージェントや生成AIなどの技術は「過度な期待のピーク期」にあると指摘されています。活用することが「あたりまえ」になってきている今だからこそ、単なる導入にとどまらず、企業価値を高める本当に「つかえるAI」をどう選び、どう進化させるかが重要です。

「KDDI Business AI Fes 2026」では、KDDIでの社内利活用やパートナー企業との新たな価値創出の取り組みを紹介しながら、AIの現在地とその可能性を探ります。

アルティウスリンクのセッションでは、「AIエージェントで加速する採用DX」をテーマに、年間1.5万人規模の採用を行う当社が取り組む採用改革について紹介します。AIエージェントとDXを活用した成果を、パートナーであるUiPath株式会社と共にお伝えします。「採用業務を効率化したいが、うまくいかない」「AIエージェント導入の進め方がわからない」など、採用DXの推進やAIエージェント活用に課題を抱える企業のご担当者に特におすすめの内容です。

さらに、ハンズオンワークショップでは、Copilot Studio Liteを用いたAIエージェント構築を体験いただける実践型プログラムを実施します。セッション内で作成した「Prompt Engineer Agent」はご参加者の環境へお持ち帰り可能で、ワークショップ終了後すぐに業務へ活用いただける内容となっています。

アルティウスリンク 登壇セッション概要

KDDI Business AI Fes2026 概要

- ハンズオンワークショップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/465_1_44fef9d0c6d4f27f08d851ff07aab2ac.jpg?v=202601291251 ]- オンラインセッション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/465_2_0db3eb26f2215ab5b3c4b0c4a7465041.jpg?v=202601291251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/465_3_4a4e40c866b08fed46b7c3ff89b81e48.jpg?v=202601291251 ]アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。 人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



