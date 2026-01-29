ペットライフサポートアプリ「aniLife」で「e-どうぶつ保険証」の表示が可能に

アニコム損害保険株式会社

アニコム パフェ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安宅 快、以下「当社」）は、当社が提供するペットライフサポートアプリ「aniLife（アニライフ）」において、アニコム損害保険株式会社（代表取締役 野田 真吾、以下 「アニコム損保」）のペット保険ご契約者向けに「e-どうぶつ保険証（※1）」表示機能の提供を2026年1月28日より開始いたしました。

本機能により、従来のカードタイプの保険証が手元にない場合でも、aniLifeから保険証を提示できます。これにより、動物病院での受付がより円滑になり、安心・快適なペットライフの実現をサポートします。

※１ e-どうぶつ保険証については以下URLをご参照ください。

（https://www.anicom-sompo.co.jp/news-release/2022/20221118/）

■機能追加の背景

アニコムグループでは、「どうぶつと人が共に健やかに暮らせる社会の実現」を目指し、保険・医療・予防の各分野をデジタルでつなぐ取り組みを推進しています。

これまでは、アニコム損保のマイページ上でスマートフォンから保険証を提示することが可能でしたが、新たに「aniLife」にも対応することで、より利便性の高いサービスへと拡充しました。また、保険証の電子化を通じて、将来的にはプラスチック削減など、さらなる環境への配慮にもつなげてまいります。

■「aniLife」とは

どうぶつとの暮らしを“もっと楽しく・もっと便利に”する多彩なサービスを提供しています。どうぶつの写真投稿や健康記録など、飼い主様とどうぶつとの「絆」をサポートするデジタルプラットフォームです。

【アプリ概要】

対応OS：iOS 13以上 / Android 13以上

利用料金：無料

ダウンロードURL：

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/anilife/id1496896961

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anicom_life.anilife&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anicom_life.anilife&pcampaignid=web_share)

当社グループでは、今後もペットの健康寿命の延伸や病気予防へ、さまざまな角度から取り組みを進めるとともに、どうぶつと飼い主様が幸せに暮らせる社会の実現に、より一層努めてまいります。